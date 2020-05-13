الأردن تسجل 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد
الصحة: ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 582 إصابة
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 582 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حالتين لسائقي شاحنات أجانب، و4 حالات لطلاب أردنيين عائدين من الخارج، مبينة في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 398 حالة.
الأردن
فيروس كورونا الجديد
الأردن تسجل 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-05-13
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 582 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حالتين لسائقي شاحنات أجانب، و4 حالات لطلاب أردنيين عائدين من الخارج، مبينة في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 398 حالة.
13 مايو 2020 - 20 رمضان 1441
06:59 PM
الأردن تسجل 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد
الصحة: ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 582 إصابة
أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 582 إصابة.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حالتين لسائقي شاحنات أجانب، و4 حالات لطلاب أردنيين عائدين من الخارج، مبينة في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 398 حالة.