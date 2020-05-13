الأردن تسجل 6 إصابات بفيروس كورونا المستجد

الصحة: ارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 582 إصابة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 582 إصابة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حالتين لسائقي شاحنات أجانب، و4 حالات لطلاب أردنيين عائدين من الخارج، مبينة في الوقت نفسه شفاء حالتين مصابتين بالفيروس ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 398 حالة.