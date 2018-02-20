"طيران ناس" يحتفل مع ضيوفه بمرور 11 عامًا على انطلاق أول رحلاته

شارك فرحته بخصومات على الرحلات الداخلية والدولية

في ذكرى انطلاق أول رحلة جوية لطيران ناس، الناقل الجوي الوطني، بتاريخ 17 فبراير 2007م، يحتفل طيران ناس مع ضيوفه المسافرين بمرور 11 عامًا على تأسيسه ومسيرته الريادية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط.

وحقق "طيران ناس" منذ انطلاقته نجاحات مبهرة وتطوراتٍ سريعة على الصعيدين المحلي والدولي، ووصل أسطول طائراته إلى 31 طائرة، وبعدد رحلات يتجاوز 1100 رحلة أسبوعية تنطلق من أربعة مراكز انطلاق وهي: الرياض وجدة والدمام وأبها.

وحصل طيران ناس على العديد من الجوائز المحلية والعالمية، أبرزها حصوله على جائزة أفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط ثلاث مرات على التوالي في 2015 و2016 و2017 ضمن حفل جوائز السفر العالمية السنوي.

كما حصل على جائزة "سكاي تراكس" كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لعام 2017 في معرض باريس الجوي، والعديد من الجوائز خلال مسيرته في دعم السياحة العربية وجائزة أفضل مركز اتصال لقطاع الطيران في الشرق الأوسط وأفضل خدمة لبرنامج المبيعات.

وكأحد أهم الخطوات الاستراتيجية التي أقدم عليها طيران ناس منذ تأسيسه هي توقيع عقد شراء طائرات يصنّف كثاني أكبر عقد من نوعه لشراء الطائرات في منطقة الشرق الأوسط، حيث وقّع طيران ناس مع شركة أيرباص اتفاقية شراء 120 طائرة من طراز A320ne بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال.

وتعكس تلك الخطوة مقدار الطموح الكبير والخطط الاستراتيجية طويلة الأمد التي يعمل عليها طيران ناس ويبني عليها حجم توسعه في المنطقة والوجهات التي سيصل إليها داخليًا ودوليًا.

ويعتبر وصول طيران ناس لهذا المستوى من التطور والنجاح والصعود المتكرر على منصات التتويج بعمر 11 عامًا فقط قصة إنجاز مستمرة ونجاح لشركة وطنية تدعم اقتصاد الوطن وتحقق أهداف رؤية المملكة 2030.

وبمناسبة إكمال "طيران ناس" لعمر 11 عامًا، أعلن عن تقديم خصومات على الرحلات الداخلية والدولية، إذ تبدأ أسعار الرحلات الداخلية من 69 ريال، والرحلات الدولية من 269 ريال. وستكون وستكون مدة العرض حتى 22 فبراير 2018، حيث يمكن لضيوف طيران ناس الحجز عبر الموقع الإلكتروني flynas.com، ومركز الاتصال 920001234 على مدار الساعة، ومن خلال تطبيق طيران ناس للهواتف الذكية.