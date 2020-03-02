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رئيس نادي النصر: مبروك الفوز للأصدقاء في مدريد

بارك صفوان السويكت رئيس نادي النصر، لفريق ريال مدريد تحقيقه الانتصار على برشلونة 2-0 في الكلاسيكو الإسباني الذي أُقيم لصالح الدوري الإسباني.

وأسهم هذا الانتصار في استرداد الريال لصدارة الترتيب.

وكتب السويكت عبر حسابه في تويتر: "تشرفت بدعوة خاصة أنا وأخي عبد الرحمن الحلافي من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لحضور الكلاسيكو الإسباني، كما تشرفت بلقاء Rodolfo Landim رئيس فلامنجو البرازيلي".

وأضاف في تغريدة أخرى مرفقًا بها صورته مع بعض لاعبي الريال:"مبروك الفوز للأصدقاء في مدريد".

رئيس النصر النصر صفوان السويكت ريال مدريد برشلونة الدوري الإسباني

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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رئيس نادي النصر: مبروك الفوز للأصدقاء في مدريد
سبق

بارك صفوان السويكت رئيس نادي النصر، لفريق ريال مدريد تحقيقه الانتصار على برشلونة 2-0 في الكلاسيكو الإسباني الذي أُقيم لصالح الدوري الإسباني.

وأسهم هذا الانتصار في استرداد الريال لصدارة الترتيب.

وكتب السويكت عبر حسابه في تويتر: "تشرفت بدعوة خاصة أنا وأخي عبد الرحمن الحلافي من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لحضور الكلاسيكو الإسباني، كما تشرفت بلقاء Rodolfo Landim رئيس فلامنجو البرازيلي".

وأضاف في تغريدة أخرى مرفقًا بها صورته مع بعض لاعبي الريال:"مبروك الفوز للأصدقاء في مدريد".

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
01:50 AM
اخر تعديل
02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
03:13 AM

رئيس نادي النصر: مبروك الفوز للأصدقاء في مدريد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
2,012

بارك صفوان السويكت رئيس نادي النصر، لفريق ريال مدريد تحقيقه الانتصار على برشلونة 2-0 في الكلاسيكو الإسباني الذي أُقيم لصالح الدوري الإسباني.

وأسهم هذا الانتصار في استرداد الريال لصدارة الترتيب.

وكتب السويكت عبر حسابه في تويتر: "تشرفت بدعوة خاصة أنا وأخي عبد الرحمن الحلافي من فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لحضور الكلاسيكو الإسباني، كما تشرفت بلقاء Rodolfo Landim رئيس فلامنجو البرازيلي".

وأضاف في تغريدة أخرى مرفقًا بها صورته مع بعض لاعبي الريال:"مبروك الفوز للأصدقاء في مدريد".

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