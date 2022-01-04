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بسبب فيروس كورونا هل تعلن إفلاسها .. تعرَّف عليها؟

بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا كوفيد 19 حول العالم، تواجه سريلانكا أزمة مالية وإنسانية ستمثل مشكلة كبيرة في العام الجديد 2022.

سريلانكا، تواجه ارتفاع التضخم وأسعار المواد الغذائية التي وصلت إلى مستويات قياسية، إلى جانب نفاد خزائن الدولة، هناك توقعات مخيفة بمواجهة سريلانكا إعلان إفلاس الدولة.

التأثير الاقتصادي السلبي بدأ بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 وتدهور قطاع السياحة بطريقة مرعبة، لتذهب الأمور إلى الطريق الأسوأ بسبب الإنفاق الحكومي المرتفع والتخفيضات الضريبية، التي كان نتيجتها نقص حاد في إيرادات الدولة.

احتياطي النقد الأجنبي في سريلانكا وصل إلى أدنى مستوياته منذ عقد، خاصة بعد سداد الديون الضخمة إلى الصين.

تقارير البنك الدولي تؤكّد، أن نصف مليون شخص سقطوا تحت خط الفقر منذ بداية انتشار وباء كورونا، ليهدم 5 سنوات من المجهود المضني من التقدم في مكافحة الفقر.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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بسبب فيروس كورونا هل تعلن إفلاسها .. تعرَّف عليها؟
سبق

بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا كوفيد 19 حول العالم، تواجه سريلانكا أزمة مالية وإنسانية ستمثل مشكلة كبيرة في العام الجديد 2022.

سريلانكا، تواجه ارتفاع التضخم وأسعار المواد الغذائية التي وصلت إلى مستويات قياسية، إلى جانب نفاد خزائن الدولة، هناك توقعات مخيفة بمواجهة سريلانكا إعلان إفلاس الدولة.

التأثير الاقتصادي السلبي بدأ بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 وتدهور قطاع السياحة بطريقة مرعبة، لتذهب الأمور إلى الطريق الأسوأ بسبب الإنفاق الحكومي المرتفع والتخفيضات الضريبية، التي كان نتيجتها نقص حاد في إيرادات الدولة.

احتياطي النقد الأجنبي في سريلانكا وصل إلى أدنى مستوياته منذ عقد، خاصة بعد سداد الديون الضخمة إلى الصين.

تقارير البنك الدولي تؤكّد، أن نصف مليون شخص سقطوا تحت خط الفقر منذ بداية انتشار وباء كورونا، ليهدم 5 سنوات من المجهود المضني من التقدم في مكافحة الفقر.

04 يناير 2022 - 1 جمادى الآخر 1443
08:35 AM

بسبب فيروس كورونا هل تعلن إفلاسها .. تعرَّف عليها؟

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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2,103

بسبب التداعيات السلبية لانتشار فيروس كورونا كوفيد 19 حول العالم، تواجه سريلانكا أزمة مالية وإنسانية ستمثل مشكلة كبيرة في العام الجديد 2022.

سريلانكا، تواجه ارتفاع التضخم وأسعار المواد الغذائية التي وصلت إلى مستويات قياسية، إلى جانب نفاد خزائن الدولة، هناك توقعات مخيفة بمواجهة سريلانكا إعلان إفلاس الدولة.

التأثير الاقتصادي السلبي بدأ بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا كوفيد 19 وتدهور قطاع السياحة بطريقة مرعبة، لتذهب الأمور إلى الطريق الأسوأ بسبب الإنفاق الحكومي المرتفع والتخفيضات الضريبية، التي كان نتيجتها نقص حاد في إيرادات الدولة.

احتياطي النقد الأجنبي في سريلانكا وصل إلى أدنى مستوياته منذ عقد، خاصة بعد سداد الديون الضخمة إلى الصين.

تقارير البنك الدولي تؤكّد، أن نصف مليون شخص سقطوا تحت خط الفقر منذ بداية انتشار وباء كورونا، ليهدم 5 سنوات من المجهود المضني من التقدم في مكافحة الفقر.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,172
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,194
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,668
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,574

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