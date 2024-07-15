النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

25 قصة تعيد "بوقري" إلى الأدب والكتابة الساخرة.. اعرف التفاصيل

عبر مجموعته "هل يُصرف هذا الشيك؟"

صدر للقاص والكاتب السعودي صالح عبدالله بوقري، مجموعة جديدة ساخرة "وهل يُصرف هذا الشيك؟" التي صدرت في المكتبات خلال الأيام الماضية، تحمل 25 قصة قصيرة، تمثل تجارب واقعية جمعها الكاتب خلال سنوات عمله في داخل وخارج المملكة تتشابه في مواقفها الكوميدية، معتمدة في حبكتها على المفارقات المضحكة في أكثر النصوص.

وتعد المجموعة القصصية التي صدرت عن دار جداول للنشر في بيروت، ثاني إصدارات القاص السعودي، بعد كتابه الأول "أشواق ملونة" الذي كشف عن تجربته في الساحة التشكيلية السعودية، وقدمه كأديب وكاتب يرصد أدق التفاصيل، ويتعمق في التجارب الحياتية ليحولها إلى قصص ملهمة تكشف أعماق النفس، وتبحر في مدارات اجتماعية بأسلوب أدبي رشيق، وكلمات تداعب الأفئدة وتدخل إلى العقول.

ويجمع بوقري في مجموعته الجديدة بين أدب الرحلات، والكتابة الساخرة التي تكشف عن تجاربه الطويلة، فهو كما وصفه أحد الأدباء "عاشق السفر، دائم التحليق من رأس الجبل إلى ضفائر البحر، جوّال الإيتليهات وساكن المكتبات، عاشق الفيروزيات الرحبانية والموشحات الأندلسية".

ويسرد بوقري خلال مجموعته الجديدة، قصصًا حملتها ذاكرته ووجدانه خلال رحلاته ومسيرته الطويلة في مدن ودول العالم، وتعكس إبداعاته داخل السعودية، والتي نشر بعضها عبر مقالات نشرتها أبرز الصحف السعودية، ويقدم نفسه كقاص وأديب بعدما أبدع كشاعر ومتذوق للفن والتشكيل في "أشواق ملونة"، ويتوقع أن تجد المجموعة احتفاءً كبيرًا بين الأدباء وفي الوسط الثقافي السعودي.

ولد بوقري في جدة عام 1954، ودرس في مدارس الثغر النوذجية، وتخرج من كلية الآداب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وعمل بالخطوط السعودية في عدة دول، كما انضم إلى الشركة السعودية للأبحاث والنشر، وتم اختياره "متطوعًا" رئيسًا لبيت الفنانين التشكيليين بجدة.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

اعلان
25 قصة تعيد "بوقري" إلى الأدب والكتابة الساخرة.. اعرف التفاصيل
سبق

صدر للقاص والكاتب السعودي صالح عبدالله بوقري، مجموعة جديدة ساخرة "وهل يُصرف هذا الشيك؟" التي صدرت في المكتبات خلال الأيام الماضية، تحمل 25 قصة قصيرة، تمثل تجارب واقعية جمعها الكاتب خلال سنوات عمله في داخل وخارج المملكة تتشابه في مواقفها الكوميدية، معتمدة في حبكتها على المفارقات المضحكة في أكثر النصوص.

وتعد المجموعة القصصية التي صدرت عن دار جداول للنشر في بيروت، ثاني إصدارات القاص السعودي، بعد كتابه الأول "أشواق ملونة" الذي كشف عن تجربته في الساحة التشكيلية السعودية، وقدمه كأديب وكاتب يرصد أدق التفاصيل، ويتعمق في التجارب الحياتية ليحولها إلى قصص ملهمة تكشف أعماق النفس، وتبحر في مدارات اجتماعية بأسلوب أدبي رشيق، وكلمات تداعب الأفئدة وتدخل إلى العقول.

ويجمع بوقري في مجموعته الجديدة بين أدب الرحلات، والكتابة الساخرة التي تكشف عن تجاربه الطويلة، فهو كما وصفه أحد الأدباء "عاشق السفر، دائم التحليق من رأس الجبل إلى ضفائر البحر، جوّال الإيتليهات وساكن المكتبات، عاشق الفيروزيات الرحبانية والموشحات الأندلسية".

ويسرد بوقري خلال مجموعته الجديدة، قصصًا حملتها ذاكرته ووجدانه خلال رحلاته ومسيرته الطويلة في مدن ودول العالم، وتعكس إبداعاته داخل السعودية، والتي نشر بعضها عبر مقالات نشرتها أبرز الصحف السعودية، ويقدم نفسه كقاص وأديب بعدما أبدع كشاعر ومتذوق للفن والتشكيل في "أشواق ملونة"، ويتوقع أن تجد المجموعة احتفاءً كبيرًا بين الأدباء وفي الوسط الثقافي السعودي.

ولد بوقري في جدة عام 1954، ودرس في مدارس الثغر النوذجية، وتخرج من كلية الآداب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وعمل بالخطوط السعودية في عدة دول، كما انضم إلى الشركة السعودية للأبحاث والنشر، وتم اختياره "متطوعًا" رئيسًا لبيت الفنانين التشكيليين بجدة.

15 يوليو 2020 - 24 ذو القعدة 1441
06:48 PM

25 قصة تعيد "بوقري" إلى الأدب والكتابة الساخرة.. اعرف التفاصيل

عبر مجموعته "هل يُصرف هذا الشيك؟"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
103

صدر للقاص والكاتب السعودي صالح عبدالله بوقري، مجموعة جديدة ساخرة "وهل يُصرف هذا الشيك؟" التي صدرت في المكتبات خلال الأيام الماضية، تحمل 25 قصة قصيرة، تمثل تجارب واقعية جمعها الكاتب خلال سنوات عمله في داخل وخارج المملكة تتشابه في مواقفها الكوميدية، معتمدة في حبكتها على المفارقات المضحكة في أكثر النصوص.

وتعد المجموعة القصصية التي صدرت عن دار جداول للنشر في بيروت، ثاني إصدارات القاص السعودي، بعد كتابه الأول "أشواق ملونة" الذي كشف عن تجربته في الساحة التشكيلية السعودية، وقدمه كأديب وكاتب يرصد أدق التفاصيل، ويتعمق في التجارب الحياتية ليحولها إلى قصص ملهمة تكشف أعماق النفس، وتبحر في مدارات اجتماعية بأسلوب أدبي رشيق، وكلمات تداعب الأفئدة وتدخل إلى العقول.

ويجمع بوقري في مجموعته الجديدة بين أدب الرحلات، والكتابة الساخرة التي تكشف عن تجاربه الطويلة، فهو كما وصفه أحد الأدباء "عاشق السفر، دائم التحليق من رأس الجبل إلى ضفائر البحر، جوّال الإيتليهات وساكن المكتبات، عاشق الفيروزيات الرحبانية والموشحات الأندلسية".

ويسرد بوقري خلال مجموعته الجديدة، قصصًا حملتها ذاكرته ووجدانه خلال رحلاته ومسيرته الطويلة في مدن ودول العالم، وتعكس إبداعاته داخل السعودية، والتي نشر بعضها عبر مقالات نشرتها أبرز الصحف السعودية، ويقدم نفسه كقاص وأديب بعدما أبدع كشاعر ومتذوق للفن والتشكيل في "أشواق ملونة"، ويتوقع أن تجد المجموعة احتفاءً كبيرًا بين الأدباء وفي الوسط الثقافي السعودي.

ولد بوقري في جدة عام 1954، ودرس في مدارس الثغر النوذجية، وتخرج من كلية الآداب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، وعمل بالخطوط السعودية في عدة دول، كما انضم إلى الشركة السعودية للأبحاث والنشر، وتم اختياره "متطوعًا" رئيسًا لبيت الفنانين التشكيليين بجدة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,816
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,187
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,881
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,062

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أكسجين السياحة

أكسجين السياحة

ماجد البريكان
هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

هل مدير مدرسة أنسب من قائد..؟

حسن آل عمير
ملك لا یتخلى عن شعبه!!

ملك لا یتخلى عن شعبه!!

غسان محمد عسيلان
زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

زحام عسير يستعجل المدينة الطبية!

بندر الشهري
احتـراف.. عنـدي لك..!!

احتـراف.. عنـدي لك..!!

محمد الصيـعري
هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

هل نحتاج للخروج من جائحة النقد الثقافي والأدبي السعودي؟

ابتسام منصور القحطاني
لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة