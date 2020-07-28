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استعدادًا لعودة المنافسات .. النصر يخسر رابع ودياته أمام الرائد

خسر فريق النصر رابع مبارياته الودية المغلقة استعدادًا لاستئناف الموسم وهذه المرة من أمام الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم على ملعب نادي النصر.

سجل أهداف الرائد كلٌ من النجم المغربي محمد فوزير هدفين والمهاجم الكولومبي ماركو بيريز هدفًا، بينما سجل هدفي النصر عبدالرزاق حمدالله والنيجيري أحمد موسى.

وكان النصر قد فاز في تجربته الودية الأولى أمام نظيره الأنوار بنتيجة (10-1) ثم فاز في وديته الثانية أمام الشعلة بهدف نظيف قبل أن يخسر في ثالث مبارياته من أمام ضيفه الفتح (1-3) .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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استعدادًا لعودة المنافسات .. النصر يخسر رابع ودياته أمام الرائد
سبق

خسر فريق النصر رابع مبارياته الودية المغلقة استعدادًا لاستئناف الموسم وهذه المرة من أمام الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم على ملعب نادي النصر.

سجل أهداف الرائد كلٌ من النجم المغربي محمد فوزير هدفين والمهاجم الكولومبي ماركو بيريز هدفًا، بينما سجل هدفي النصر عبدالرزاق حمدالله والنيجيري أحمد موسى.

وكان النصر قد فاز في تجربته الودية الأولى أمام نظيره الأنوار بنتيجة (10-1) ثم فاز في وديته الثانية أمام الشعلة بهدف نظيف قبل أن يخسر في ثالث مبارياته من أمام ضيفه الفتح (1-3) .

28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
10:36 PM
اخر تعديل
28 يوليو 2020 - 7 ذو الحجة 1441
11:32 PM

استعدادًا لعودة المنافسات .. النصر يخسر رابع ودياته أمام الرائد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,318

خسر فريق النصر رابع مبارياته الودية المغلقة استعدادًا لاستئناف الموسم وهذه المرة من أمام الرائد بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم على ملعب نادي النصر.

سجل أهداف الرائد كلٌ من النجم المغربي محمد فوزير هدفين والمهاجم الكولومبي ماركو بيريز هدفًا، بينما سجل هدفي النصر عبدالرزاق حمدالله والنيجيري أحمد موسى.

وكان النصر قد فاز في تجربته الودية الأولى أمام نظيره الأنوار بنتيجة (10-1) ثم فاز في وديته الثانية أمام الشعلة بهدف نظيف قبل أن يخسر في ثالث مبارياته من أمام ضيفه الفتح (1-3) .

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