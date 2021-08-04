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توجيه بحثّ منسوبي "التعليم" على جرعتي اللقاح.. في خطبة الجمعة المقبلة

وفق تعميم أصدره وزير الشؤون الإسلامية والدعوة لعموم خطباء المملكة

‬وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، جميع خطباء الجوامع والمساجد المساندة التي تقام فيها صلاة الجمعة في جميع مناطق المملكة، بتضمين خطبة صلاة الجمعة القادمة السابع والعشرين من شهر ذي الحجة 1442هـ، الحديث عن ضرورة حصول منسوبي "التعليم" من أعضاء هيئة التدريس والتدريب، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، والمتدربين والمتدربات، على جرعتين من لقاح كورونا.

يأتي ذلك التوجيه حماية لهم، وحفاظاً على سلامة أسرهم وأقرانهم، وللوقاية من العدوى وانتشار فيروس كورونا، وكي تكون المنشآت التعليمية مكملة للبيئات الآمنة ولتحقق رسالتها التعليمية والتدريبية.

وجاء ذلك التوجيه بناءً على رغبة وزارة التعليم في قيام الخطباء بالمشاركة في التوعية بذلك.

يشار إلى أن توجيه الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي صدر اليوم لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة، يتسق مع سعي وزارة الشؤون الإسلامية ودورها الفاعل في المساهمة بنشر الوعي الشرعي، اتساقًا مع أهمية خطبة الجمعة في التوجيه والإرشاد إلى الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه إليها، والتذكير بها، ولاسيما ما يتصل بالتوعية والإرشاد بخطر فيروس كورونا وأهمية الوقاية منه وتطبيق تعليمات الجهات المعنية.

لقاح كورونا فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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توجيه بحثّ منسوبي "التعليم" على جرعتي اللقاح.. في خطبة الجمعة المقبلة
سبق

‬وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، جميع خطباء الجوامع والمساجد المساندة التي تقام فيها صلاة الجمعة في جميع مناطق المملكة، بتضمين خطبة صلاة الجمعة القادمة السابع والعشرين من شهر ذي الحجة 1442هـ، الحديث عن ضرورة حصول منسوبي "التعليم" من أعضاء هيئة التدريس والتدريب، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، والمتدربين والمتدربات، على جرعتين من لقاح كورونا.

يأتي ذلك التوجيه حماية لهم، وحفاظاً على سلامة أسرهم وأقرانهم، وللوقاية من العدوى وانتشار فيروس كورونا، وكي تكون المنشآت التعليمية مكملة للبيئات الآمنة ولتحقق رسالتها التعليمية والتدريبية.

وجاء ذلك التوجيه بناءً على رغبة وزارة التعليم في قيام الخطباء بالمشاركة في التوعية بذلك.

يشار إلى أن توجيه الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي صدر اليوم لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة، يتسق مع سعي وزارة الشؤون الإسلامية ودورها الفاعل في المساهمة بنشر الوعي الشرعي، اتساقًا مع أهمية خطبة الجمعة في التوجيه والإرشاد إلى الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه إليها، والتذكير بها، ولاسيما ما يتصل بالتوعية والإرشاد بخطر فيروس كورونا وأهمية الوقاية منه وتطبيق تعليمات الجهات المعنية.

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
06:04 PM
اخر تعديل
05 أغسطس 2021 - 26 ذو الحجة 1442
06:49 AM

توجيه بحثّ منسوبي "التعليم" على جرعتي اللقاح.. في خطبة الجمعة المقبلة

وفق تعميم أصدره وزير الشؤون الإسلامية والدعوة لعموم خطباء المملكة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
16
4,099

‬وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، اليوم، جميع خطباء الجوامع والمساجد المساندة التي تقام فيها صلاة الجمعة في جميع مناطق المملكة، بتضمين خطبة صلاة الجمعة القادمة السابع والعشرين من شهر ذي الحجة 1442هـ، الحديث عن ضرورة حصول منسوبي "التعليم" من أعضاء هيئة التدريس والتدريب، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، والمتدربين والمتدربات، على جرعتين من لقاح كورونا.

يأتي ذلك التوجيه حماية لهم، وحفاظاً على سلامة أسرهم وأقرانهم، وللوقاية من العدوى وانتشار فيروس كورونا، وكي تكون المنشآت التعليمية مكملة للبيئات الآمنة ولتحقق رسالتها التعليمية والتدريبية.

وجاء ذلك التوجيه بناءً على رغبة وزارة التعليم في قيام الخطباء بالمشاركة في التوعية بذلك.

يشار إلى أن توجيه الوزير الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي صدر اليوم لعموم فروع الوزارة بمناطق المملكة، يتسق مع سعي وزارة الشؤون الإسلامية ودورها الفاعل في المساهمة بنشر الوعي الشرعي، اتساقًا مع أهمية خطبة الجمعة في التوجيه والإرشاد إلى الموضوعات والقضايا التي يحسن التنبيه إليها، والتذكير بها، ولاسيما ما يتصل بالتوعية والإرشاد بخطر فيروس كورونا وأهمية الوقاية منه وتطبيق تعليمات الجهات المعنية.

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