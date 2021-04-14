مسؤول يُنذر بـ"الأسوأ".. استفاقة للتجارة الصينية تأخذ بيد الانخفاض الحاد!

مخاوف الموجة الثانية تهيمن مع تسجيل إصابات وعودة الحياة لطبيعتها تدريجيًّا

رغم عودة الحياة تدريجيًّا إلى طبيعتها في الصين، بعد أشهر من تفشي فيروس كورونا؛ فإن اقتصاد البلاد لا يزال يعاني آثار الجائحة، وسط مخاوف من موجة ثانية للعدوي وتحذيرات من "الأسوأ".

وتراجعت صادرات الصين بنسبة 3.5% على أساس سنوي في مارس الماضي؛ مما يمثل انتعاشًا متواضعًا لقطاع التجارة في البلاد، بعد انخفاض حادّ في يناير وفبراير بسبب تفشي وباء كورونا.

وانخفضت صادرات الربع الأول بنسبة 6.4% على أساس سنوي، مقارنة بانخفاض قدره 15.9% في الفترة من يناير إلى فبراير؛ وفقًا للبيانات الصادرة عن إدارة الجمارك الصينية، الثلاثاء.

كما سجلت الدولة فائضًا تجاريًّا قدره 18.5 مليار دولار لهذا الشهر، مقارنة بعجز قدره 7.1 مليار دولار في يناير وفبراير؛ وفق ما ذكرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

ووفق "رويترز" قال المتحدث باسم إدارة الجمارك الصينية لي كوي وين: "مع انتشار مرض كوفيد 19 في جميع أنحاء العالم، يواجه الاقتصاد العالمي ضغوطًا متصاعدة. حالة عدم اليقين آخذة في الازدياد، والتجارة الخارجية الصينية تواجه صعوبات أكبر".

وكتب جوليان إيفانز بريتشارد، كبير الاقتصاديين الصينيين في "كابيتال إيكونوميكس"، وهي شركة استشارية للأبحاث، مذكرة، قال فيها إن: "الأسوأ لم يأتِ بعدُ بالنسبة لقطاع الصادرات الصيني".

وسيُصدر المكتب الوطني للإحصاء في الصين، الجمعة، تقديراته للناتج الاقتصادي للربع الأول؛ إذ من المتوقع أن يُظهر انخفاضًا على أساس سنوي هو الأكبر خلال أكثر من 40 عامًا.

وتوقع بعض المحللين انخفاضًا يصل إلى 16% في الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول؛ الأمر الذي سيجعل من المستحيل على الحزب الشيوعي الحاكم تحقيق هدفه بمضاعفة حجم الاقتصاد، مقارنة بعام 2010.

ولم تعلن الحكومة عن النمو الاقتصادي الذي تهدف إليه لهذا العام، الذي يتم الإعلان عنه عادة في أوائل مارس بالتزامن مع الدورة السنوية للبرلمان الصيني، الذي تأجل عقده بسبب جائحة كورونا.

وبينما يتوق المسؤولون الصينيون إلى استعادة النمو الاقتصادي في أقرب وقت ممكن؛ فإنهم قلقون أيضًا من "الموجة الثانية" من العدوى، مع عودة الناس إلى أعمالهم.

وسجلت الحكومة، اليوم الثلاثاء، 89 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، معظمها تعود لمواطنين صينيين عائدين إلى البلاد من الخارج.

وقد تراجعت صادرات الصين في الربع الأول إلى الولايات المتحدة بأكثر من 25% على أساس سنوي، إلى 67.7 مليار دولار؛ لكن الواردات انخفضت بنسبة 1.3% فقط؛ حيث نفّذت واشنطن وبكين المرحلة الأولى من اتفاقهما التجاري، الذي تم توقيعه في منتصف يناير.