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بدء مراسم تشييع السلطان قابوس في العاصمة العُمانية

كان قد توفي مساء الجمعة عن عمر ناهز الـ79 عامًا

بدأت منذ قليل مراسم تشييع السلطان قابوس بن سعيد، في العاصمة العُمانية مسقط، والذي توفي مساء الجمعة عن عمر ناهز 79 عامًا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني.

وأعلن التلفزيون الرسمي العُماني، السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانًا لعُمان، خلفًا للسلطان قابوس.

وكان مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عُمان قد دعا السبت، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وحكم السلطان قابوس سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970؛ حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

ووفق "سكاي نيوز" يقول النظام الأساسي لسلطنة عُمان الذي تم وضعه عام 1996: إن الأسرة الحاكمة تختار خلفًا له خلال 3 أيام من خلوّ العرش.

وإذا لم تتوصل الأسرة الحاكمة لاتفاق، يعلن مجلس يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي مجلسي الدولة والشورى، تولّي الشخص الذي حدد السلطان اسمه بشكل سري في رسالة مغلقة الحكم في السلطنة.

مراسم تشييع السلطان قابوس

الرئيسية/ أخبار العالم

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بدء مراسم تشييع السلطان قابوس في العاصمة العُمانية
سبق

بدأت منذ قليل مراسم تشييع السلطان قابوس بن سعيد، في العاصمة العُمانية مسقط، والذي توفي مساء الجمعة عن عمر ناهز 79 عامًا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني.

وأعلن التلفزيون الرسمي العُماني، السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانًا لعُمان، خلفًا للسلطان قابوس.

وكان مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عُمان قد دعا السبت، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وحكم السلطان قابوس سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970؛ حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

ووفق "سكاي نيوز" يقول النظام الأساسي لسلطنة عُمان الذي تم وضعه عام 1996: إن الأسرة الحاكمة تختار خلفًا له خلال 3 أيام من خلوّ العرش.

وإذا لم تتوصل الأسرة الحاكمة لاتفاق، يعلن مجلس يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي مجلسي الدولة والشورى، تولّي الشخص الذي حدد السلطان اسمه بشكل سري في رسالة مغلقة الحكم في السلطنة.

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
10:36 AM

بدء مراسم تشييع السلطان قابوس في العاصمة العُمانية

كان قد توفي مساء الجمعة عن عمر ناهز الـ79 عامًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بدأت منذ قليل مراسم تشييع السلطان قابوس بن سعيد، في العاصمة العُمانية مسقط، والذي توفي مساء الجمعة عن عمر ناهز 79 عامًا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية عن البلاط السلطاني.

وأعلن التلفزيون الرسمي العُماني، السبت، تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانًا لعُمان، خلفًا للسلطان قابوس.

وكان مجلس الدفاع الأعلى في سلطنة عُمان قد دعا السبت، مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم في البلاد بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد.

وحكم السلطان قابوس سلطنة عُمان منذ توليه السلطة عام 1970؛ حيث لم يكن له أولاد ولم يعلن تعيين خلف له.

ووفق "سكاي نيوز" يقول النظام الأساسي لسلطنة عُمان الذي تم وضعه عام 1996: إن الأسرة الحاكمة تختار خلفًا له خلال 3 أيام من خلوّ العرش.

وإذا لم تتوصل الأسرة الحاكمة لاتفاق، يعلن مجلس يضم مسؤولين عسكريين وأمنيين ورؤساء المحكمة العليا ورئيسي مجلسي الدولة والشورى، تولّي الشخص الذي حدد السلطان اسمه بشكل سري في رسالة مغلقة الحكم في السلطنة.

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