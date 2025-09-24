شاهد "جادة الوطن".. "التعليم" تحتفي باليوم الوطني بفعاليات مفتوحة للجمهور

مسرح للطفل ومَرسم حُر وأعمال تطوعية وكشفية وأنشطة رياضية وعلمية

تحت عنوان "جادة الوطن"، أقامت وزارة التعليم على هامش احتفالاتها باليوم الوطني 89 للمملكة، أمس الاثنين، عددًا من الفعاليات المفتوحة للجمهور.

وتضمّنت الفعاليات التي أقيمت في ممشى طريق الملك عبدالله على امتداد سور وزارة التعليم بالرياض، مسرحًا للطفل يُفسح المجال لتنمية روح الإبداع لدى الصغار؛ للتعبير عن فرحتهم بوطنهم، والانتماء له والولاء لقيادته، ومَرسمًا حُرًّا يوفر مساحة للأعمال الفنية الوطنية، وإثراء للمكان بلوحات معبرة عن تنمية الوطن، كما شملت الأعمال التطوعية، والكشفية، والخط العربي، بالإضافة إلى فعاليات الركن الرياضي والعلمي.