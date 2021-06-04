النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1201 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1322 خلال الـ24 ساعة الماضية

الهند تسجّل 132364 إصابة جديدة بكورونا و3165 حالة بألمانيا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 132364 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و2713 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 28.6 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 340702 حالة وفاة.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و695633 بعد تسجيل 3165 إصابة جديدة.


وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 89026 بعد تسجيل 86 وفاة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الهند تسجّل 132364 إصابة جديدة بكورونا و3165 حالة بألمانيا
سبق

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 132364 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و2713 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 28.6 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 340702 حالة وفاة.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و695633 بعد تسجيل 3165 إصابة جديدة.


وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 89026 بعد تسجيل 86 وفاة.

04 يونيو 2021 - 23 شوّال 1442
01:30 PM

الهند تسجّل 132364 إصابة جديدة بكورونا و3165 حالة بألمانيا

خلال الـ 24 ساعة الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
447

سجّلت الهند خلال الـ 24 ساعة الماضية، 132364 إصابة مؤكّدة بفيروس كورونا المستجد، و2713 وفاة.

وأفادت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، اليوم، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 28.6 مليون إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 340702 حالة وفاة.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الجمعة، أن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و695633 بعد تسجيل 3165 إصابة جديدة.


وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 89026 بعد تسجيل 86 وفاة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,291
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,887
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,860
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,529

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة