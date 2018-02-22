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شاهد.. لماذا منحت الأحوال "الهوية الوطنية" لأطفال الجنادرية؟

جذب ركن الأطفال في جناح وكالة الأحوال المدنية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32"، الكثير من العوائل التي حرصت على استخراج بطاقة الهوية الوطنية "غير رسمية" لأطفالهم، والتي تحتوي على الاسم والصورة وتاريخ الميلاد ومكان الولادة.

ويضم ركن الأطفال داخل الجناح لوحات وتصاميم تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء لدى الأطفال، وتعليم النشء المحافظة على الوثائق الرسمية مستقبلاً، كما تقدم رسالة لأولياء الأمور بأهمية استخراج الهوية الوطنية لأبنائهم عند بلوغ السن القانونية، وتسجيلهم فور ولادتهم.

وقدم جناح وكالة الأحوال المدنية عرضاً لأحدث الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى عربتين تابعتين للأحوال المدنية تمكن زوار المهرجان من تنفيذ كامل الخدمات التي يحتاجها المواطن عبر الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية.

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شاهد.. لماذا منحت الأحوال "الهوية الوطنية" لأطفال الجنادرية؟
سبق

جذب ركن الأطفال في جناح وكالة الأحوال المدنية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32"، الكثير من العوائل التي حرصت على استخراج بطاقة الهوية الوطنية "غير رسمية" لأطفالهم، والتي تحتوي على الاسم والصورة وتاريخ الميلاد ومكان الولادة.

ويضم ركن الأطفال داخل الجناح لوحات وتصاميم تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء لدى الأطفال، وتعليم النشء المحافظة على الوثائق الرسمية مستقبلاً، كما تقدم رسالة لأولياء الأمور بأهمية استخراج الهوية الوطنية لأبنائهم عند بلوغ السن القانونية، وتسجيلهم فور ولادتهم.

وقدم جناح وكالة الأحوال المدنية عرضاً لأحدث الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى عربتين تابعتين للأحوال المدنية تمكن زوار المهرجان من تنفيذ كامل الخدمات التي يحتاجها المواطن عبر الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية.

22 فبراير 2018 - 6 جمادى الآخر 1439
11:12 PM

شاهد.. لماذا منحت الأحوال "الهوية الوطنية" لأطفال الجنادرية؟

A A A
محمد حضاض - الرياض
5
18,607

جذب ركن الأطفال في جناح وكالة الأحوال المدنية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية 32"، الكثير من العوائل التي حرصت على استخراج بطاقة الهوية الوطنية "غير رسمية" لأطفالهم، والتي تحتوي على الاسم والصورة وتاريخ الميلاد ومكان الولادة.

ويضم ركن الأطفال داخل الجناح لوحات وتصاميم تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية والانتماء لدى الأطفال، وتعليم النشء المحافظة على الوثائق الرسمية مستقبلاً، كما تقدم رسالة لأولياء الأمور بأهمية استخراج الهوية الوطنية لأبنائهم عند بلوغ السن القانونية، وتسجيلهم فور ولادتهم.

وقدم جناح وكالة الأحوال المدنية عرضاً لأحدث الخدمات الإلكترونية، بالإضافة إلى عربتين تابعتين للأحوال المدنية تمكن زوار المهرجان من تنفيذ كامل الخدمات التي يحتاجها المواطن عبر الوحدة المتنقلة للأحوال المدنية.

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