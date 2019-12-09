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أمير الشرقية: التطوير يتطلب الاستماع لرأي المستفيدين وقياس رضاهم

نوّه بحرص خادم الحرمين على قياس وتطوير أداء الأجهزة الحكومية

التقى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، رئيس لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بالإمارة، الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، وأعضاء اللجنة.

ونوّه الأمير بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على قياس وتطوير أداء الأجهزة الحكومية، والاستفادة من فرص التحسين المتاحة، مبيناً أن التجربة الرائدة التي بدأها المشروع، آتت ولله الحمد نتائج إيجابية، مما يتطلب العمل على نمذجة التجربة، مؤكداً أن أي عملية تطوير ما لم تُبنَ على أسس علمية صحيحة، وتراعي أفضل الممارسات، وتستطلع رأي المستفيدين، فإنها لن تحقق المطلوب، مشيراً إلى أن تحقيق رضا المستفيد يتطلب عملاً تكاملياً مدروساً، وإنشاء قاعدة بيانات توضح الفرص والمخاطر، متمنياً للمشروع ومنسوبيه التوفيق.

من جهته، عبّر رئيس لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل وحرصه على تطوير أداء المشروع، وتعظيم مخرجات وأثر المشروع، وتوجيهاته الكريمة بالعمل على نقل التجربة للجهات المماثلة، وإفادتهم من التجربة، مشيراً إلى أن المشروع في دورته الجديدة سيواصل العمل لتنفيذ الشراكات الموقعة مع عدد من الجهات؛ من أجل الوصول إلى رضا المستفيدين.

أمير المنطقة الشرقية إمارة المنطقة الشرقية لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين

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أمير الشرقية: التطوير يتطلب الاستماع لرأي المستفيدين وقياس رضاهم
سبق

التقى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، رئيس لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بالإمارة، الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، وأعضاء اللجنة.

ونوّه الأمير بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على قياس وتطوير أداء الأجهزة الحكومية، والاستفادة من فرص التحسين المتاحة، مبيناً أن التجربة الرائدة التي بدأها المشروع، آتت ولله الحمد نتائج إيجابية، مما يتطلب العمل على نمذجة التجربة، مؤكداً أن أي عملية تطوير ما لم تُبنَ على أسس علمية صحيحة، وتراعي أفضل الممارسات، وتستطلع رأي المستفيدين، فإنها لن تحقق المطلوب، مشيراً إلى أن تحقيق رضا المستفيد يتطلب عملاً تكاملياً مدروساً، وإنشاء قاعدة بيانات توضح الفرص والمخاطر، متمنياً للمشروع ومنسوبيه التوفيق.

من جهته، عبّر رئيس لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل وحرصه على تطوير أداء المشروع، وتعظيم مخرجات وأثر المشروع، وتوجيهاته الكريمة بالعمل على نقل التجربة للجهات المماثلة، وإفادتهم من التجربة، مشيراً إلى أن المشروع في دورته الجديدة سيواصل العمل لتنفيذ الشراكات الموقعة مع عدد من الجهات؛ من أجل الوصول إلى رضا المستفيدين.

09 ديسمبر 2019 - 12 ربيع الآخر 1441
03:10 PM

أمير الشرقية: التطوير يتطلب الاستماع لرأي المستفيدين وقياس رضاهم

نوّه بحرص خادم الحرمين على قياس وتطوير أداء الأجهزة الحكومية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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التقى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة، اليوم الاثنين، رئيس لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين بالإمارة، الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية، وأعضاء اللجنة.

ونوّه الأمير بحرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد على قياس وتطوير أداء الأجهزة الحكومية، والاستفادة من فرص التحسين المتاحة، مبيناً أن التجربة الرائدة التي بدأها المشروع، آتت ولله الحمد نتائج إيجابية، مما يتطلب العمل على نمذجة التجربة، مؤكداً أن أي عملية تطوير ما لم تُبنَ على أسس علمية صحيحة، وتراعي أفضل الممارسات، وتستطلع رأي المستفيدين، فإنها لن تحقق المطلوب، مشيراً إلى أن تحقيق رضا المستفيد يتطلب عملاً تكاملياً مدروساً، وإنشاء قاعدة بيانات توضح الفرص والمخاطر، متمنياً للمشروع ومنسوبيه التوفيق.

من جهته، عبّر رئيس لجنة مشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي، عن شكره وتقديره لأمير المنطقة الشرقية، على دعمه المتواصل وحرصه على تطوير أداء المشروع، وتعظيم مخرجات وأثر المشروع، وتوجيهاته الكريمة بالعمل على نقل التجربة للجهات المماثلة، وإفادتهم من التجربة، مشيراً إلى أن المشروع في دورته الجديدة سيواصل العمل لتنفيذ الشراكات الموقعة مع عدد من الجهات؛ من أجل الوصول إلى رضا المستفيدين.

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