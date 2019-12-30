عنصريّ متطرف.. سياسي هولندي يستفز المسلمين بإعلان مسابقة رسوم كاريكاتير مسيئة لرسول الله

يعود مجددًا لاستفزاز المسلمين

يعود النائب الهولندي المتطرف "خيرت فيلدرز" مجددًا، لاستفزاز المسلمين وذلك بإعلانه يوم أمس عن إطلاق مسابقة جديدة للرسوم للنبي الكريم (صلى الله عليه وسلم)، ودعا متابعيه إلى إرسال رسوم كاريكاتيرية ضد الإسلام ورموزه.

وأعلن "فيلدرز" -المعروف بكراهيته للإسلام والمسلمين- عن تنظيم المسابقة بمقر البرلمان الهولندي في لاهاي؛ متذرعًا بحرية التعبير، بعد أن تراجع عنها العام الماضي بعد موجة تنديد كبيرة من المسلمين حول العالم.

ويفسر بعض المحللون الهولنديون بأن الإعلان الجديد للنائب الهولند؛ يأتي بعد أن تراجعت شعبيته وشعبية حزبه بشكل كبير في هولندا، ويُتوقع أنه يحاول من خلال الاستفزاز العودة للأضواء مرة أخرى.

وكان حزب "خيرت فيلدرز" قد خسر في انتخابات البرلمان الأوروبي في شهر مايو الماضي جميع مقاعده الأربعة؛ بما فيها مقعد "فيلدرز" نفسه؛ في ضربة موجعة لم يكن يتوقعها.