النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كاتب سعودي: "حظر التجول" خط الدفاع الأخير عن المجتمع ضد "كورونا"

قال: رغم قسوته.. سيردع المستهترين ويحافظ على حياة الجميع

رغم قسوته وصعوبته، يرى الكاتب الصحفي خالد السليمان أن "حظر التجول" هو خط الدفاع الأخير عن المجتمع في مواجهة فيروس "كورونا"، بعدما كشفت بيانات وزارة الصحة أن غالبية الإصابات المسجلة الجديدة هي لمخالطين، لم يلتزموا بالنصائح والتعليمات خاصة البقاء في المنزل، ليصبح حظر التجول هو الردع لمواجهة هؤلاء المستهترين الذين لا يكترثون لسلامتهم وسلامة غيرهم.

حظر التجول.. قاسٍ وصعب

وفي مقاله "حظر التجول!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "أقسى طلب يمكن أن يطلبه الإنسان هو حظر التجول في مدينته؛ فهو نقيض كل مبادئ الحرية التي يؤمن وينادي بها، لذلك عندما تجد المجتمع نفسه يطالب السلطة بفرض حظر التجول في سبيل تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار عدوى "كورونا" المستجد، فهذا يعني أن المجتمع قد ضاق ذرعاً بكل المستهترين الذين يتجاهلون دعوات المسؤولين والممارسين الصحيين المختصين للحد من الخروج غير الضروري من المنازل! لا يظن أحد أن حظر التجول شيء يمكن التعايش معه بسهولة، فهو التقييد الكامل لحرية حركة أفراد المجتمع، لكنه أيضاً مؤشر التوقف الكامل للحياة الطبيعية كما نعرفها!".

الإصابات الجديدة لمخالطين

ويرصد "السليمان" إصابات "كورونا" الجديدة بالمملكة ويقول: "في جميع بيانات وزارة الصحة نجد أن غالبية الإصابات المسجلة الجديدة هي لمخالطين، أي أن فرص نجاتهم من الإصابة بالعدوى كانت ستكون أفضل لو أنهم التزموا بالنصائح والتعليمات، وكانت المنظومة الصحية في غنى عن إضافة المزيد من الضغط على كاهلها!".

خط الدفاع الأخير

ويعلق "السليمان" قائلاً: "إذن المسألة لا تتعلق بالفرد بل بالجماعة، وتقييد حريته هو خط الدفاع الأخير عن المجتمع، خاصة إذا كان مستهتراً لا يكترث لسلامة غيره، فإن تطبيق النظام بأقصى درجاته هو الرادع لأمثاله!

ورغم أن حظر التجول سيبدو عقوبة جماعية مقابل التصدي لقلة من المستهترين، إلا أن الصالح العام في هذه المرحلة يتطلب التضحيات والصبر من الجميع، وتعاضد المجتمع لمواجهة الأزمة حتى ينجلي غبارها!".

لتتوقف الحياة أياماً أو أسابيع

ويخلص "السليمان" إلى أنه لا مانع لديه من أن "تتوقف الحياة في الحاضر لأيام وأسابيع.. لنضمن استمرارها في المستقبل!".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
كاتب سعودي: "حظر التجول" خط الدفاع الأخير عن المجتمع ضد "كورونا"
سبق

رغم قسوته وصعوبته، يرى الكاتب الصحفي خالد السليمان أن "حظر التجول" هو خط الدفاع الأخير عن المجتمع في مواجهة فيروس "كورونا"، بعدما كشفت بيانات وزارة الصحة أن غالبية الإصابات المسجلة الجديدة هي لمخالطين، لم يلتزموا بالنصائح والتعليمات خاصة البقاء في المنزل، ليصبح حظر التجول هو الردع لمواجهة هؤلاء المستهترين الذين لا يكترثون لسلامتهم وسلامة غيرهم.

حظر التجول.. قاسٍ وصعب

وفي مقاله "حظر التجول!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "أقسى طلب يمكن أن يطلبه الإنسان هو حظر التجول في مدينته؛ فهو نقيض كل مبادئ الحرية التي يؤمن وينادي بها، لذلك عندما تجد المجتمع نفسه يطالب السلطة بفرض حظر التجول في سبيل تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار عدوى "كورونا" المستجد، فهذا يعني أن المجتمع قد ضاق ذرعاً بكل المستهترين الذين يتجاهلون دعوات المسؤولين والممارسين الصحيين المختصين للحد من الخروج غير الضروري من المنازل! لا يظن أحد أن حظر التجول شيء يمكن التعايش معه بسهولة، فهو التقييد الكامل لحرية حركة أفراد المجتمع، لكنه أيضاً مؤشر التوقف الكامل للحياة الطبيعية كما نعرفها!".

الإصابات الجديدة لمخالطين

ويرصد "السليمان" إصابات "كورونا" الجديدة بالمملكة ويقول: "في جميع بيانات وزارة الصحة نجد أن غالبية الإصابات المسجلة الجديدة هي لمخالطين، أي أن فرص نجاتهم من الإصابة بالعدوى كانت ستكون أفضل لو أنهم التزموا بالنصائح والتعليمات، وكانت المنظومة الصحية في غنى عن إضافة المزيد من الضغط على كاهلها!".

خط الدفاع الأخير

ويعلق "السليمان" قائلاً: "إذن المسألة لا تتعلق بالفرد بل بالجماعة، وتقييد حريته هو خط الدفاع الأخير عن المجتمع، خاصة إذا كان مستهتراً لا يكترث لسلامة غيره، فإن تطبيق النظام بأقصى درجاته هو الرادع لأمثاله!

ورغم أن حظر التجول سيبدو عقوبة جماعية مقابل التصدي لقلة من المستهترين، إلا أن الصالح العام في هذه المرحلة يتطلب التضحيات والصبر من الجميع، وتعاضد المجتمع لمواجهة الأزمة حتى ينجلي غبارها!".

لتتوقف الحياة أياماً أو أسابيع

ويخلص "السليمان" إلى أنه لا مانع لديه من أن "تتوقف الحياة في الحاضر لأيام وأسابيع.. لنضمن استمرارها في المستقبل!".

22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
05:03 PM
اخر تعديل
22 مارس 2020 - 27 رجب 1441
07:04 PM

كاتب سعودي: "حظر التجول" خط الدفاع الأخير عن المجتمع ضد "كورونا"

قال: رغم قسوته.. سيردع المستهترين ويحافظ على حياة الجميع

A A A
أيمن حسن - الرياض
13
6,317

رغم قسوته وصعوبته، يرى الكاتب الصحفي خالد السليمان أن "حظر التجول" هو خط الدفاع الأخير عن المجتمع في مواجهة فيروس "كورونا"، بعدما كشفت بيانات وزارة الصحة أن غالبية الإصابات المسجلة الجديدة هي لمخالطين، لم يلتزموا بالنصائح والتعليمات خاصة البقاء في المنزل، ليصبح حظر التجول هو الردع لمواجهة هؤلاء المستهترين الذين لا يكترثون لسلامتهم وسلامة غيرهم.

حظر التجول.. قاسٍ وصعب

وفي مقاله "حظر التجول!" بصحيفة "عكاظ"، يقول "السليمان": "أقسى طلب يمكن أن يطلبه الإنسان هو حظر التجول في مدينته؛ فهو نقيض كل مبادئ الحرية التي يؤمن وينادي بها، لذلك عندما تجد المجتمع نفسه يطالب السلطة بفرض حظر التجول في سبيل تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار عدوى "كورونا" المستجد، فهذا يعني أن المجتمع قد ضاق ذرعاً بكل المستهترين الذين يتجاهلون دعوات المسؤولين والممارسين الصحيين المختصين للحد من الخروج غير الضروري من المنازل! لا يظن أحد أن حظر التجول شيء يمكن التعايش معه بسهولة، فهو التقييد الكامل لحرية حركة أفراد المجتمع، لكنه أيضاً مؤشر التوقف الكامل للحياة الطبيعية كما نعرفها!".

الإصابات الجديدة لمخالطين

ويرصد "السليمان" إصابات "كورونا" الجديدة بالمملكة ويقول: "في جميع بيانات وزارة الصحة نجد أن غالبية الإصابات المسجلة الجديدة هي لمخالطين، أي أن فرص نجاتهم من الإصابة بالعدوى كانت ستكون أفضل لو أنهم التزموا بالنصائح والتعليمات، وكانت المنظومة الصحية في غنى عن إضافة المزيد من الضغط على كاهلها!".

خط الدفاع الأخير

ويعلق "السليمان" قائلاً: "إذن المسألة لا تتعلق بالفرد بل بالجماعة، وتقييد حريته هو خط الدفاع الأخير عن المجتمع، خاصة إذا كان مستهتراً لا يكترث لسلامة غيره، فإن تطبيق النظام بأقصى درجاته هو الرادع لأمثاله!

ورغم أن حظر التجول سيبدو عقوبة جماعية مقابل التصدي لقلة من المستهترين، إلا أن الصالح العام في هذه المرحلة يتطلب التضحيات والصبر من الجميع، وتعاضد المجتمع لمواجهة الأزمة حتى ينجلي غبارها!".

لتتوقف الحياة أياماً أو أسابيع

ويخلص "السليمان" إلى أنه لا مانع لديه من أن "تتوقف الحياة في الحاضر لأيام وأسابيع.. لنضمن استمرارها في المستقبل!".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,513
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
13,101
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,964
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
40,469

المقالات

السعودية في صدارة العمل الإنساني

السعودية في صدارة العمل الإنساني

سعيد آل جندب
(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

(غبر شاربك) خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

هاجس كورونا بين جدل القوة القاهرة والظروف الطارئة

أحمد الهرماس
ما بين الأزمة والحكمة

ما بين الأزمة والحكمة

سارة عفتان
ولكورونا فوائد!!

ولكورونا فوائد!!

علي آل شرمة
وصفة القضاء على "كورونا"

وصفة القضاء على "كورونا"

حواء القرني
"كورونا" حتى في المنام!

"كورونا" حتى في المنام!

لؤي المطبقاني
ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

ندعمهم ويطعنون ظهورنا!

صالح مطر الغامدي
الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

الحب في زمن الكورونا.. ولاء وانتماء

عبدالغني الشيخ
كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة