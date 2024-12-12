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عبدالله بن بندر يدشن مبانٍ تعليمية جديدة في الطائف

التكلفة الإجمالية للمشروعين  83 مليون ريال

دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، مبنى الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، الواقع بحي الروضة بالحلقة الشرقية ومبنى مجمع الشهداء الجنوبية للبنين.

وكان في استقبال الأمير "عبدالله" فور وصوله، مدير عام التعليم بمحافظة الطائف، محمد بن عامر النفيعي ومساعده للشؤون التعليمية فهاد الذويبي، والمساعد للخدمات المساندة دخيل الله الحمياني وعدد من قيادات إدارة التعليم.

وأزاح نائب أمير مكة الستار عن اللوحة التذكارية لمبنى الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف وتجول داخل فناء المبنى واستمع إلى شرح من المدير العام للتعليم، كما شاهد فيلماً وثائقياً عن المشروعين الحكوميين.

ويعد مبنى الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أحد المشاريع التعليمية الحديثة، حيث صمم وفق أحدث المواصفات الهندسية، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 35 مليون ريال.

ويتكون المبنى من خمسة طوابق وبطاقة استيعابية لنحو 500 موظف، ويحتوي على مسرح مزود بأحدث الأجهزة السمعية والمرئية، وكذلك قاعة اجتماعات متنوعة وقاعة مرئية.

وتتوفر في المبنى كافة اشتراطات السلامة والأمن ومواقف مظللة للسيارات تتسع لنحو 300 سيارة، فيما بلغت التكلفة الإجمالية لمشروع مجمع الشهداء الجنوبية للبنين 48 مليون ريال ويضم ثلاث مدارس ويحتوي على قاعات دراسية، ومعامل، ومكاتب إدارية , وصالات رياضية.

وأعرب مدير عام التعليم بمحافظة الطائف، محمد بن عامر النفيعي عن بالغ شكره وتقديره لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على تدشينه المشروعات التعليمية الجديدة.

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عبدالله بن بندر يدشن مبانٍ تعليمية جديدة في الطائف
سبق

دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، مبنى الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، الواقع بحي الروضة بالحلقة الشرقية ومبنى مجمع الشهداء الجنوبية للبنين.

وكان في استقبال الأمير "عبدالله" فور وصوله، مدير عام التعليم بمحافظة الطائف، محمد بن عامر النفيعي ومساعده للشؤون التعليمية فهاد الذويبي، والمساعد للخدمات المساندة دخيل الله الحمياني وعدد من قيادات إدارة التعليم.

وأزاح نائب أمير مكة الستار عن اللوحة التذكارية لمبنى الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف وتجول داخل فناء المبنى واستمع إلى شرح من المدير العام للتعليم، كما شاهد فيلماً وثائقياً عن المشروعين الحكوميين.

ويعد مبنى الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أحد المشاريع التعليمية الحديثة، حيث صمم وفق أحدث المواصفات الهندسية، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 35 مليون ريال.

ويتكون المبنى من خمسة طوابق وبطاقة استيعابية لنحو 500 موظف، ويحتوي على مسرح مزود بأحدث الأجهزة السمعية والمرئية، وكذلك قاعة اجتماعات متنوعة وقاعة مرئية.

وتتوفر في المبنى كافة اشتراطات السلامة والأمن ومواقف مظللة للسيارات تتسع لنحو 300 سيارة، فيما بلغت التكلفة الإجمالية لمشروع مجمع الشهداء الجنوبية للبنين 48 مليون ريال ويضم ثلاث مدارس ويحتوي على قاعات دراسية، ومعامل، ومكاتب إدارية , وصالات رياضية.

وأعرب مدير عام التعليم بمحافظة الطائف، محمد بن عامر النفيعي عن بالغ شكره وتقديره لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على تدشينه المشروعات التعليمية الجديدة.

12 ديسمبر 2017 - 24 ربيع الأول 1439
05:29 PM

عبدالله بن بندر يدشن مبانٍ تعليمية جديدة في الطائف

التكلفة الإجمالية للمشروعين  83 مليون ريال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
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دشن نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، مبنى الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، الواقع بحي الروضة بالحلقة الشرقية ومبنى مجمع الشهداء الجنوبية للبنين.

وكان في استقبال الأمير "عبدالله" فور وصوله، مدير عام التعليم بمحافظة الطائف، محمد بن عامر النفيعي ومساعده للشؤون التعليمية فهاد الذويبي، والمساعد للخدمات المساندة دخيل الله الحمياني وعدد من قيادات إدارة التعليم.

وأزاح نائب أمير مكة الستار عن اللوحة التذكارية لمبنى الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف وتجول داخل فناء المبنى واستمع إلى شرح من المدير العام للتعليم، كما شاهد فيلماً وثائقياً عن المشروعين الحكوميين.

ويعد مبنى الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف أحد المشاريع التعليمية الحديثة، حيث صمم وفق أحدث المواصفات الهندسية، حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 35 مليون ريال.

ويتكون المبنى من خمسة طوابق وبطاقة استيعابية لنحو 500 موظف، ويحتوي على مسرح مزود بأحدث الأجهزة السمعية والمرئية، وكذلك قاعة اجتماعات متنوعة وقاعة مرئية.

وتتوفر في المبنى كافة اشتراطات السلامة والأمن ومواقف مظللة للسيارات تتسع لنحو 300 سيارة، فيما بلغت التكلفة الإجمالية لمشروع مجمع الشهداء الجنوبية للبنين 48 مليون ريال ويضم ثلاث مدارس ويحتوي على قاعات دراسية، ومعامل، ومكاتب إدارية , وصالات رياضية.

وأعرب مدير عام التعليم بمحافظة الطائف، محمد بن عامر النفيعي عن بالغ شكره وتقديره لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على تدشينه المشروعات التعليمية الجديدة.

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