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لم يكن لديه تأمين فتركوه يصارع "كورونا" وحيداً.. قصة الصبي الأمريكي تتصاعد

أخبروه بالتوجه لمستشفى محلي فمات في الطريق

تركوه يصارع الفيروس الغامض وحيداً.. فمات وحيداً دون رعاية صحية؛ والسبب بسيط لم يكن لديه تأمين صحي.. تلك كانت قصة وفاة مراهق أمريكي يبلغ من العمر 17 عاماً فقط بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبرغم مرور نحو 10 أيام على وفاة الصبي إلا أنه لم تمنع من تصاعد الأحداث الدرامية في القصة، بعد أن أكد ريكس بريس، عمدة مدينة لانكستر في ولاية كاليفورنيا، وفاة المراهق نتيجة تجاهله من أحد المراكز الصحية الطارئة، وذلك في مقطع فيديو تم نشره على موقع "يوتيوب"، حذر فيه كذلك السكان من عدم أخذ الوباء العالمي على محمل الجد وممارسة العزلة الذاتية وإجراءات الابتعاد الاجتماعي.

وقال العمدة إن الصبي "لم يكن لديه تأمين؛ لذا لم يعالجوه" عندما وصل إلى مركز رعاية صحية عاجلة في المنطقة، ثم أخبر الطاقم الطبي المراهق بالذهاب إلى مستشفى عام محلي؛ وفقاً لما جاء في صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأضاف "بريس" أن الصبي وهو في طريقه للمستشفى المحلي، دخل في سكتة قلبية، إلا أنهم لم يتمكنوا من إسعافه وإبقائه على قيد الحياة، وعندما وصل المستشفى كان قد فات الآوان.

لم يكن يشكو من شيء

ولم يكن يشكو الصبي الأمريكي من أي أمراض مزمنة أو أعراض مرضية قبل وفاته الأليمة، وأشار عمدة المدينة إلى أنه تم إجراء تحليل "كورونا" للصبي المتوفى في أحد المستشفيات، لتتأكد إصابته بالفيروس، وعندما ظهرت النتائج، أُبلغ والديه أيضاً أنهما مصابان بالفيروس؛ بحسب ما ذكرت وكالة "CNN" الأمريكية.

وقالت إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس، في بيان، إنها تبحث القضية أكثر. وقالت: "على الرغم من أن الاختبارات المبكرة أشارت إلى نتيجة إيجابية لـ(كوفيد 19)، إلا أن الحالة معقدة وقد يكون هناك تفسير بديل لهذه الوفاة".

وقال العمدة إن صديق المراهق الذي يدرس في مدرسة لانكستر الثانوية أظهر أيضاً أنه مصاب بالفيروس التاجي، وكذلك أظهرت عينة والد الصديق إيجابيتها للفيروس.

وتأتي وفاة الصبي، الذي حجب اسمه للخصوصية، وسط موجة من التقارير حول الضحايا الصغار الذين يعانون من أعراض قاتلة من كوفيد 19، متحدين الافتراضات السابقة بأن الفيروس الغامض مميت فقط لبعض المرضى الأكبر سناً، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة حادة.

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لم يكن لديه تأمين فتركوه يصارع "كورونا" وحيداً.. قصة الصبي الأمريكي تتصاعد
سبق

تركوه يصارع الفيروس الغامض وحيداً.. فمات وحيداً دون رعاية صحية؛ والسبب بسيط لم يكن لديه تأمين صحي.. تلك كانت قصة وفاة مراهق أمريكي يبلغ من العمر 17 عاماً فقط بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبرغم مرور نحو 10 أيام على وفاة الصبي إلا أنه لم تمنع من تصاعد الأحداث الدرامية في القصة، بعد أن أكد ريكس بريس، عمدة مدينة لانكستر في ولاية كاليفورنيا، وفاة المراهق نتيجة تجاهله من أحد المراكز الصحية الطارئة، وذلك في مقطع فيديو تم نشره على موقع "يوتيوب"، حذر فيه كذلك السكان من عدم أخذ الوباء العالمي على محمل الجد وممارسة العزلة الذاتية وإجراءات الابتعاد الاجتماعي.

وقال العمدة إن الصبي "لم يكن لديه تأمين؛ لذا لم يعالجوه" عندما وصل إلى مركز رعاية صحية عاجلة في المنطقة، ثم أخبر الطاقم الطبي المراهق بالذهاب إلى مستشفى عام محلي؛ وفقاً لما جاء في صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأضاف "بريس" أن الصبي وهو في طريقه للمستشفى المحلي، دخل في سكتة قلبية، إلا أنهم لم يتمكنوا من إسعافه وإبقائه على قيد الحياة، وعندما وصل المستشفى كان قد فات الآوان.

لم يكن يشكو من شيء

ولم يكن يشكو الصبي الأمريكي من أي أمراض مزمنة أو أعراض مرضية قبل وفاته الأليمة، وأشار عمدة المدينة إلى أنه تم إجراء تحليل "كورونا" للصبي المتوفى في أحد المستشفيات، لتتأكد إصابته بالفيروس، وعندما ظهرت النتائج، أُبلغ والديه أيضاً أنهما مصابان بالفيروس؛ بحسب ما ذكرت وكالة "CNN" الأمريكية.

وقالت إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس، في بيان، إنها تبحث القضية أكثر. وقالت: "على الرغم من أن الاختبارات المبكرة أشارت إلى نتيجة إيجابية لـ(كوفيد 19)، إلا أن الحالة معقدة وقد يكون هناك تفسير بديل لهذه الوفاة".

وقال العمدة إن صديق المراهق الذي يدرس في مدرسة لانكستر الثانوية أظهر أيضاً أنه مصاب بالفيروس التاجي، وكذلك أظهرت عينة والد الصديق إيجابيتها للفيروس.

وتأتي وفاة الصبي، الذي حجب اسمه للخصوصية، وسط موجة من التقارير حول الضحايا الصغار الذين يعانون من أعراض قاتلة من كوفيد 19، متحدين الافتراضات السابقة بأن الفيروس الغامض مميت فقط لبعض المرضى الأكبر سناً، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة حادة.

28 مارس 2020 - 4 شعبان 1441
12:48 PM
اخر تعديل
29 مارس 2020 - 5 شعبان 1441
05:47 PM

لم يكن لديه تأمين فتركوه يصارع "كورونا" وحيداً.. قصة الصبي الأمريكي تتصاعد

أخبروه بالتوجه لمستشفى محلي فمات في الطريق

A A A
ياسر نجدي - الرياض
18
31,052

تركوه يصارع الفيروس الغامض وحيداً.. فمات وحيداً دون رعاية صحية؛ والسبب بسيط لم يكن لديه تأمين صحي.. تلك كانت قصة وفاة مراهق أمريكي يبلغ من العمر 17 عاماً فقط بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبرغم مرور نحو 10 أيام على وفاة الصبي إلا أنه لم تمنع من تصاعد الأحداث الدرامية في القصة، بعد أن أكد ريكس بريس، عمدة مدينة لانكستر في ولاية كاليفورنيا، وفاة المراهق نتيجة تجاهله من أحد المراكز الصحية الطارئة، وذلك في مقطع فيديو تم نشره على موقع "يوتيوب"، حذر فيه كذلك السكان من عدم أخذ الوباء العالمي على محمل الجد وممارسة العزلة الذاتية وإجراءات الابتعاد الاجتماعي.

وقال العمدة إن الصبي "لم يكن لديه تأمين؛ لذا لم يعالجوه" عندما وصل إلى مركز رعاية صحية عاجلة في المنطقة، ثم أخبر الطاقم الطبي المراهق بالذهاب إلى مستشفى عام محلي؛ وفقاً لما جاء في صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأضاف "بريس" أن الصبي وهو في طريقه للمستشفى المحلي، دخل في سكتة قلبية، إلا أنهم لم يتمكنوا من إسعافه وإبقائه على قيد الحياة، وعندما وصل المستشفى كان قد فات الآوان.

لم يكن يشكو من شيء

ولم يكن يشكو الصبي الأمريكي من أي أمراض مزمنة أو أعراض مرضية قبل وفاته الأليمة، وأشار عمدة المدينة إلى أنه تم إجراء تحليل "كورونا" للصبي المتوفى في أحد المستشفيات، لتتأكد إصابته بالفيروس، وعندما ظهرت النتائج، أُبلغ والديه أيضاً أنهما مصابان بالفيروس؛ بحسب ما ذكرت وكالة "CNN" الأمريكية.

وقالت إدارة الصحة العامة في مقاطعة لوس أنجلوس، في بيان، إنها تبحث القضية أكثر. وقالت: "على الرغم من أن الاختبارات المبكرة أشارت إلى نتيجة إيجابية لـ(كوفيد 19)، إلا أن الحالة معقدة وقد يكون هناك تفسير بديل لهذه الوفاة".

وقال العمدة إن صديق المراهق الذي يدرس في مدرسة لانكستر الثانوية أظهر أيضاً أنه مصاب بالفيروس التاجي، وكذلك أظهرت عينة والد الصديق إيجابيتها للفيروس.

وتأتي وفاة الصبي، الذي حجب اسمه للخصوصية، وسط موجة من التقارير حول الضحايا الصغار الذين يعانون من أعراض قاتلة من كوفيد 19، متحدين الافتراضات السابقة بأن الفيروس الغامض مميت فقط لبعض المرضى الأكبر سناً، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة حادة.

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