آل الشيخ يرفع مكافأة المتسابق البلوي إلى 300 ألف ريال

‏قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ رفع مكافأة المتسابق خلف البلوي (79 سنة)؛ لتكون 300 ألف ريال.



وكان آل الشيخ قد وجّه بتقديم مكافأة مالية للمتسابق السعودي البلوي بمقدار 100 ألف ريال؛ لإنهائه سباق 21 كم بنجاح في ماراثون الرياض الدولي.

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بعد مشاركته في سباق ماراثون الرياض

آل الشيخ يقدم 100 ألف ريال لمتسابق يبلغ 79 عاماً

وجه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ بتقديم مكافأة مالية بمقدار 100 ألف ريال للمتسابق السعودي خلف البلوي (79سنة ) .

وكان البلوي قد أنهى سباق 21 كم بنجاح في ماراثون الرياض الدولي‬⁩.