"تعليم الرياض" تؤكد تفعيل "تواصل" لتقديم الخدمات للمستفيدين

المنصة تمثّل البوابة الإلكترونية الموحدة لمتابعة مسار الطلبات

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض أهمية تفعيل منصة "تواصل" الإلكترونية لخدمة المستفيدين وإفادتهم بخصوص طلباتهم دون تكليفهم عناء المراجعة، ضمن الاستعداد والتهيئة للعام الدراسي الجديد 1440/ 1441هـ.

وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض بالإنابة عبدالله بن سعد الغنّام: يجب التأكيد على أهمية التعريف بمنصة تواصل الإلكترونية وخدماتها عبر مختلف القنوات والوسائل الإعلامية والتوعوية المتاحة.

وأشار إلى أهمية الدور المنوط بمركز استقبال المستفيدين في تقديم الخدمة المباشرة للمستفيدين وتقييد بياناتهم ورفع طلباتهم عبر خدمة "تواصل".

وأوضح أن ذلك يأتي تعزيزًا للدور المتكامل مع مركز رعاية المستفيدين بوزارة التعليم الذي يضطلع بمهمة الإشراف على هذه المنصة الإلكترونية الحيوية التي تمثل إحدى المحاور الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030 في تحقيق التواصل الذكي بين المواطن وقطاعات الدولة.

وشدد "الغنّام" على ضرورة التوسع في خدمة "تواصل" من خلال تحويل الطلبات إلى الخدمات الإلكترونية عبر منصة "تواصل" باعتبارها البوابة الإلكترونية الموحدة لتقديم كل الخدمات للمستفيدين.

وأوصى بالمتابعة المستمرة لمستوى خدمة "تواصل" المقدمة سواء في الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، بما يضمن تحقيق التفاعل السريع وجودة الأداء عند التعامل مع طلبات المستفيدين.