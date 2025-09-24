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سفارة خادم الحرمين لدى رومانيا تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة

حضره عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان؛ حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، في بوخارست.

ورفع السفير عبدالعزيز بن محمد العيفان؛ باسمه وباسم أعضاء السفارة والطلبة السعوديين في رومانيا، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "أيده الله"، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود "حفظه الله"، والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية، داعياً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، والمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة.

حضر حفل الاستقبال رئيس مجلس الشيوخ وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الرومانية، وأعضاء من البرلمان الروماني، وبطريرك الكنيسة الرومانية، ورؤساء البعثات العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى جمهورية رومانيا، ورؤساء المراكز الإسلامية، إضافة إلى عدد من رجال المال والأعمال والإعلاميين والأكاديميين والطلبة السعوديين والجالية العربية والإسلامية في رومانيا.

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سفارة خادم الحرمين لدى رومانيا تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة
سبق

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان؛ حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، في بوخارست.

ورفع السفير عبدالعزيز بن محمد العيفان؛ باسمه وباسم أعضاء السفارة والطلبة السعوديين في رومانيا، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "أيده الله"، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود "حفظه الله"، والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية، داعياً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، والمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة.

حضر حفل الاستقبال رئيس مجلس الشيوخ وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الرومانية، وأعضاء من البرلمان الروماني، وبطريرك الكنيسة الرومانية، ورؤساء البعثات العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى جمهورية رومانيا، ورؤساء المراكز الإسلامية، إضافة إلى عدد من رجال المال والأعمال والإعلاميين والأكاديميين والطلبة السعوديين والجالية العربية والإسلامية في رومانيا.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
11:32 AM
اخر تعديل
24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
01:38 PM

سفارة خادم الحرمين لدى رومانيا تحتفل بذكرى اليوم الوطني الـ 89 للمملكة

حضره عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية رومانيا عبدالعزيز بن محمد العيفان؛ حفل استقبال بمناسبة اليوم الوطني التاسع والثمانين للمملكة، في بوخارست.

ورفع السفير عبدالعزيز بن محمد العيفان؛ باسمه وباسم أعضاء السفارة والطلبة السعوديين في رومانيا، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "أيده الله"، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود "حفظه الله"، والشعب السعودي الكريم بهذه المناسبة الغالية، داعياً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، والمزيد من التقدم والازدهار في ظل قيادتنا الرشيدة.

حضر حفل الاستقبال رئيس مجلس الشيوخ وعدد من الوزراء والمسؤولين في الحكومة الرومانية، وأعضاء من البرلمان الروماني، وبطريرك الكنيسة الرومانية، ورؤساء البعثات العربية والإسلامية والأجنبية المعتمدين لدى جمهورية رومانيا، ورؤساء المراكز الإسلامية، إضافة إلى عدد من رجال المال والأعمال والإعلاميين والأكاديميين والطلبة السعوديين والجالية العربية والإسلامية في رومانيا.

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