النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الفيصل لرؤساء أندية دوري المحترفين: اهتموا بالفئات السنية والألعاب المختلفة

التقى بهم.. وناقشوا ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض اليوم، رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأعضاء رابطة دوري المحترفين السعودي.

وناقش خلال اللقاء ما تم العمل عليه من قبل الأندية في الفترة الماضية، إلى جانب الاطلاع على ما تم تنفيذه في إستراتيجية دعم الأندية التي أعلن عنها سابقاً، والخطوات التي تمت في إجراءات الحوكمة وآلياتها.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على ضرورة الاهتمام بالفئات السنية والسعي للتركيز عليها، بالإضافة لمواصلة العمل نحو زيادة المتابعة للألعاب المختلفة والعمل على دعمها لضمان الاستفادة من المواهب في مختلف الألعاب وإتاحة الفرصة لكل المنتمين للألعاب الأخرى.

وشهد اللقاء حضور مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك ووكلاء رئيس الهيئة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر.

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الفيصل لرؤساء أندية دوري المحترفين: اهتموا بالفئات السنية والألعاب المختلفة
سبق

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض اليوم، رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأعضاء رابطة دوري المحترفين السعودي.

وناقش خلال اللقاء ما تم العمل عليه من قبل الأندية في الفترة الماضية، إلى جانب الاطلاع على ما تم تنفيذه في إستراتيجية دعم الأندية التي أعلن عنها سابقاً، والخطوات التي تمت في إجراءات الحوكمة وآلياتها.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على ضرورة الاهتمام بالفئات السنية والسعي للتركيز عليها، بالإضافة لمواصلة العمل نحو زيادة المتابعة للألعاب المختلفة والعمل على دعمها لضمان الاستفادة من المواهب في مختلف الألعاب وإتاحة الفرصة لكل المنتمين للألعاب الأخرى.

وشهد اللقاء حضور مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك ووكلاء رئيس الهيئة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
07:34 PM

الفيصل لرؤساء أندية دوري المحترفين: اهتموا بالفئات السنية والألعاب المختلفة

التقى بهم.. وناقشوا ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
552

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض اليوم، رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأعضاء رابطة دوري المحترفين السعودي.

وناقش خلال اللقاء ما تم العمل عليه من قبل الأندية في الفترة الماضية، إلى جانب الاطلاع على ما تم تنفيذه في إستراتيجية دعم الأندية التي أعلن عنها سابقاً، والخطوات التي تمت في إجراءات الحوكمة وآلياتها.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على ضرورة الاهتمام بالفئات السنية والسعي للتركيز عليها، بالإضافة لمواصلة العمل نحو زيادة المتابعة للألعاب المختلفة والعمل على دعمها لضمان الاستفادة من المواهب في مختلف الألعاب وإتاحة الفرصة لكل المنتمين للألعاب الأخرى.

وشهد اللقاء حضور مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك ووكلاء رئيس الهيئة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,616
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,399
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,785
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
29,080

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة