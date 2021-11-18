الفيصل لرؤساء أندية دوري المحترفين: اهتموا بالفئات السنية والألعاب المختلفة

التقى بهم.. وناقشوا ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية

التقى الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بمكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بالرياض اليوم، رؤساء أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأعضاء رابطة دوري المحترفين السعودي.

وناقش خلال اللقاء ما تم العمل عليه من قبل الأندية في الفترة الماضية، إلى جانب الاطلاع على ما تم تنفيذه في إستراتيجية دعم الأندية التي أعلن عنها سابقاً، والخطوات التي تمت في إجراءات الحوكمة وآلياتها.

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على ضرورة الاهتمام بالفئات السنية والسعي للتركيز عليها، بالإضافة لمواصلة العمل نحو زيادة المتابعة للألعاب المختلفة والعمل على دعمها لضمان الاستفادة من المواهب في مختلف الألعاب وإتاحة الفرصة لكل المنتمين للألعاب الأخرى.

وشهد اللقاء حضور مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عبدالإله بن سعد الدلاك ووكلاء رئيس الهيئة، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مسلي آل معمر.