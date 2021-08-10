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"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والحالة تستمر الى الثامنة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، يتضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الثامنة مساءً مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

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"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، يتضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الثامنة مساءً مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

10 أغسطس 2021 - 2 محرّم 1443
10:28 AM

"الأرصاد" ينبّه من أمطار رعدية على الباحة: تؤدي إلى تدنٍ للرؤية

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية والحالة تستمر الى الثامنة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، يتضمن أمطاراً رعدية مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر -بمشيئة الله تعالى- إلى الساعة الثامنة مساءً مدينة الباحة، ومحافظات: العقيق، والقرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن، والأجزاء المجاورة لها.

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