ووفق "روسيا اليوم" أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن أربعة حرائق على الأقل نشبت اليوم الجمعة في مجلس أشقول الإقليمي جنوب غربي النجف؛ نتيجة لإطلاق بالونات من غزة، وذلك بعد ساعات من شن "حزب الله" اللبناني هجومًا صاروخيًا على مواقع للجيش الإسرائيلي في مزارع شعبا في ثاني هجوم من نوعه منذ مطلع الأسبوع. وأشارت إذاعة الجيش إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران.

4 على الأقل.. "بالونات غزة" تشعل حرائق جنوب إسرائيل صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-08-06 أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اندلاع سلسلة حرائق في غلاف قطاع غزة جراء إطلاق بالونات حارقة منه. ووفق "روسيا اليوم" أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن أربعة حرائق على الأقل نشبت اليوم الجمعة في مجلس أشقول الإقليمي جنوب غربي النجف؛ نتيجة لإطلاق بالونات من غزة، وذلك بعد ساعات من شن "حزب الله" اللبناني هجومًا صاروخيًا على مواقع للجيش الإسرائيلي في مزارع شعبا في ثاني هجوم من نوعه منذ مطلع الأسبوع.

وأشارت إذاعة الجيش إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442 07:09 PM

4 على الأقل.. "بالونات غزة" تشعل حرائق جنوب إسرائيل بعد ساعات من شن "حزب اللات" هجومًا على مواقع بشبعا





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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، اندلاع سلسلة حرائق في غلاف قطاع غزة جراء إطلاق بالونات حارقة منه.

ووفق "روسيا اليوم" أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، أن أربعة حرائق على الأقل نشبت اليوم الجمعة في مجلس أشقول الإقليمي جنوب غربي النجف؛ نتيجة لإطلاق بالونات من غزة، وذلك بعد ساعات من شن "حزب الله" اللبناني هجومًا صاروخيًا على مواقع للجيش الإسرائيلي في مزارع شعبا في ثاني هجوم من نوعه منذ مطلع الأسبوع.

وأشارت إذاعة الجيش إلى أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على النيران.