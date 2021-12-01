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"الصحة" تعلن رصد أول حالة "أوميكرون" بالمملكة لمواطن قادم من شمال إفريقيا

قالت: تمّ إجراء التقصّي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات

صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الصحة، بأنه إشارةً إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن ظهور سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد-19) في عددٍ من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى، فقد تمّ رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "omicron" من الفيروس في المملكة، لمواطنٍ قادمٍ من إحدى دول شمال إفريقيا، وتمّ إجراء التقصّي الوبائي، وعزل المصاب والمخالطين له، واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة وهيئة الصحة العامة "وقاية" في التقصّي والتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد-19) والسلالات المتحورة بشكلٍ مستمرٍ، وإجراءات فحص التسلسل الجيني للفيروس، وجهود الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة، ومنها إجراءات مراقبة المنافذ.

وشدّد المصدر على ضرورة مسارعة جميع أفراد المجتمع إلى استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.

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"الصحة" تعلن رصد أول حالة "أوميكرون" بالمملكة لمواطن قادم من شمال إفريقيا
سبق

صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الصحة، بأنه إشارةً إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن ظهور سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد-19) في عددٍ من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى، فقد تمّ رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "omicron" من الفيروس في المملكة، لمواطنٍ قادمٍ من إحدى دول شمال إفريقيا، وتمّ إجراء التقصّي الوبائي، وعزل المصاب والمخالطين له، واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة وهيئة الصحة العامة "وقاية" في التقصّي والتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد-19) والسلالات المتحورة بشكلٍ مستمرٍ، وإجراءات فحص التسلسل الجيني للفيروس، وجهود الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة، ومنها إجراءات مراقبة المنافذ.

وشدّد المصدر على ضرورة مسارعة جميع أفراد المجتمع إلى استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.

01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
11:06 AM
اخر تعديل
01 ديسمبر 2021 - 26 ربيع الآخر 1443
11:17 AM

"الصحة" تعلن رصد أول حالة "أوميكرون" بالمملكة لمواطن قادم من شمال إفريقيا

قالت: تمّ إجراء التقصّي الوبائي وعزل المصاب والمخالطين له واستكمال الإجراءات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح مصدرٌ مسؤولٌ في وزارة الصحة، بأنه إشارةً إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن ظهور سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا (كوفيد-19) في عددٍ من الدول، ورصد انتقال مصابين منها إلى دول أخرى، فقد تمّ رصد حالة إصابة بالسلالة المتحورة "omicron" من الفيروس في المملكة، لمواطنٍ قادمٍ من إحدى دول شمال إفريقيا، وتمّ إجراء التقصّي الوبائي، وعزل المصاب والمخالطين له، واستكمال الإجراءات الصحية المعتمدة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود الوزارة وهيئة الصحة العامة "وقاية" في التقصّي والتعامل مع الوضع الوبائي لفيروس كورونا (كوفيد-19) والسلالات المتحورة بشكلٍ مستمرٍ، وإجراءات فحص التسلسل الجيني للفيروس، وجهود الجهات الوطنية في مكافحة الجائحة، ومنها إجراءات مراقبة المنافذ.

وشدّد المصدر على ضرورة مسارعة جميع أفراد المجتمع إلى استكمال تلقي جرعات اللقاح والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة، وكذلك أهمية التزام القادمين من السفر بالتعليمات المتعلقة بالحجر والفحص المخبري لسلامتهم وسلامة الجميع.

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