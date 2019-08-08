لم يعد اللون الأبيض حصراً على خيام منى..فهناك مسار أبيض يخفف الحرارة على المارّة.. تجربة قد تجعل من مشعر منى سحابة أرضية..
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لم يعد اللون الأبيض حصراً على خيام منى..فهناك مسار أبيض يخفف الحرارة على المارّة.. تجربة قد تجعل من مشعر منى سحابة أرضية..صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-08
08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
11:32 AM
لم يعد اللون الأبيض حصراً على خيام منى..فهناك مسار أبيض يخفف الحرارة على المارّة.. تجربة قد تجعل من مشعر منى سحابة أرضية..
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