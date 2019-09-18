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العثور على متوفَّى بجوار إحدى مزارع "رحبة المخواة"

الجهات الأمنية تباشر الحادثة

تباشر الجهات الأمنية الآن حادثة العثور على شخص متوفَّى بجوار إحدى المزارع في وادي رحبة بمحافظة المخواة.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.

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العثور على متوفَّى بجوار إحدى مزارع "رحبة المخواة"
سبق

تباشر الجهات الأمنية الآن حادثة العثور على شخص متوفَّى بجوار إحدى المزارع في وادي رحبة بمحافظة المخواة.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.

17 سبتمبر 2019 - 18 محرّم 1441
10:12 PM

العثور على متوفَّى بجوار إحدى مزارع "رحبة المخواة"

الجهات الأمنية تباشر الحادثة

A A A
عبدالعزيز الشهري - المخواة
4
11,191

تباشر الجهات الأمنية الآن حادثة العثور على شخص متوفَّى بجوار إحدى المزارع في وادي رحبة بمحافظة المخواة.

"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.

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