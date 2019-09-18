العثور على متوفَّى بجوار إحدى مزارع "رحبة المخواة"

تباشر الجهات الأمنية الآن حادثة العثور على شخص متوفَّى بجوار إحدى المزارع في وادي رحبة بمحافظة المخواة.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.
تباشر الجهات الأمنية الآن حادثة العثور على شخص متوفَّى بجوار إحدى المزارع في وادي رحبة بمحافظة المخواة.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.
تباشر الجهات الأمنية الآن حادثة العثور على شخص متوفَّى بجوار إحدى المزارع في وادي رحبة بمحافظة المخواة.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.
تباشر الجهات الأمنية الآن حادثة العثور على شخص متوفَّى بجوار إحدى المزارع في وادي رحبة بمحافظة المخواة.
"سبق" ستوافيكم بتفاصيل أكثر حال ورودها.