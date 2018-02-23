"يعطيك خيرها" يعرض تقارير عن أحكام السجن المؤبد والقصاص للسائقين المتهورين

‏‫من سجن الحاير

سيناقش برنامج "الله يعطيك خيرها" في حلقتين قادمتين موضوع السجناء الذين تورطوا في قضايا مرورية، منهم من يقضي أحكاماً شرعية بالسجن ومنهم من ينتظر صدور الحكم.



وقد قام فريق عمل البرنامج بقيادة يوسف الجراح مقدم البرنامج والشيخ خالد الغامدي رئيس الفريق التطوعي وعبدالإله السلطان مدير الجودة في شركة تأثير المنتج المنفذ للعمل، بزيارة لإصلاحية سجن الحاير وسجن الملز لمقابلة الموقوفين في هذا الشأن، وذلك لإيصال رسالة توعوية قد تجنب المشاهد الوقوع في نفس الخطأ المرتكب، فأغلب الحالات الموقوفة في السجن تورطت في حوادث مرورية نتج عنها وفيات لم يستطيعوا الوفاء بتسديد الديات، وبعضهم شباب قادوا سياراتهم وهم تحت تأثير المسكر وتسببوا في قتل أبرياء وحكم عليهم بالسجن المؤبد، وبعضهم ينتظر تنفيذ حكم القصاص.



الجدير بالذكر أن برنامج الله يعطيك خيرها في نسخته الثانية يبث على قناة الإخبارية كل جمعة الساعة 2 ظهراً مباشرة على الهواء بتقديم يوسف الجراح. وقد وصل في الأسبوع الماضي هاشتاق #يعطيك_خيرها_5مليون_مشاهدة إلى ترند في تويتر، شارك فيه نخبة من شخصيات المجتمع مثل ياسر القحطاني ويحيى الشهري وعبدالمجيد الكناني وعلي الحميدي وغيرهم.



يذكر أن المبادرة الوطنية للقيادة الآمنة الله يعطيك خيرها انطلقت من جمعية الأطفال المعوقين بالشراكة مع المرور عام ٢٠١٤ بعد أن لوحظ ارتفاع في أعداد الإعاقات في المملكة حيث بلغت نسبتها 80% من نسبة الإعاقات بسبب الحوادث المرورية.



وتقع في السعودية يومياً 20 حالة وفاة بسبب الحوادث المرورية أيضاً، ويرجح مختصون أن الأرقام في ازدياد بسبب تنوع مسببات الحوادث وفِي مقدمتها التهور والسرعة واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.