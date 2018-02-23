النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"يعطيك خيرها" يعرض تقارير عن أحكام السجن المؤبد والقصاص للسائقين المتهورين

‏‫من سجن الحاير

سيناقش برنامج "الله يعطيك خيرها" في حلقتين قادمتين موضوع السجناء الذين تورطوا في قضايا مرورية، منهم من يقضي أحكاماً شرعية بالسجن ومنهم من ينتظر صدور الحكم.

وقد قام فريق عمل البرنامج بقيادة يوسف الجراح مقدم البرنامج والشيخ خالد الغامدي رئيس الفريق التطوعي وعبدالإله السلطان مدير الجودة في شركة تأثير المنتج المنفذ للعمل، بزيارة لإصلاحية سجن الحاير وسجن الملز لمقابلة الموقوفين في هذا الشأن، وذلك لإيصال رسالة توعوية قد تجنب المشاهد الوقوع في نفس الخطأ المرتكب، فأغلب الحالات الموقوفة في السجن تورطت في حوادث مرورية نتج عنها وفيات لم يستطيعوا الوفاء بتسديد الديات، وبعضهم شباب قادوا سياراتهم وهم تحت تأثير المسكر وتسببوا في قتل أبرياء وحكم عليهم بالسجن المؤبد، وبعضهم ينتظر تنفيذ حكم القصاص.

الجدير بالذكر أن برنامج الله يعطيك خيرها في نسخته الثانية يبث على قناة الإخبارية كل جمعة الساعة 2 ظهراً مباشرة على الهواء بتقديم يوسف الجراح. وقد وصل في الأسبوع الماضي هاشتاق #يعطيك_خيرها_5مليون_مشاهدة إلى ترند في تويتر، شارك فيه نخبة من شخصيات المجتمع مثل ياسر القحطاني ويحيى الشهري وعبدالمجيد الكناني وعلي الحميدي وغيرهم.

يذكر أن المبادرة الوطنية للقيادة الآمنة الله يعطيك خيرها انطلقت من جمعية الأطفال المعوقين بالشراكة مع المرور عام ٢٠١٤ بعد أن لوحظ ارتفاع في أعداد الإعاقات في المملكة حيث بلغت نسبتها 80% من نسبة الإعاقات بسبب الحوادث المرورية.

وتقع في السعودية يومياً 20 حالة وفاة بسبب الحوادث المرورية أيضاً، ويرجح مختصون أن الأرقام في ازدياد بسبب تنوع مسببات الحوادث وفِي مقدمتها التهور والسرعة واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"يعطيك خيرها" يعرض تقارير عن أحكام السجن المؤبد والقصاص للسائقين المتهورين
سبق

سيناقش برنامج "الله يعطيك خيرها" في حلقتين قادمتين موضوع السجناء الذين تورطوا في قضايا مرورية، منهم من يقضي أحكاماً شرعية بالسجن ومنهم من ينتظر صدور الحكم.

وقد قام فريق عمل البرنامج بقيادة يوسف الجراح مقدم البرنامج والشيخ خالد الغامدي رئيس الفريق التطوعي وعبدالإله السلطان مدير الجودة في شركة تأثير المنتج المنفذ للعمل، بزيارة لإصلاحية سجن الحاير وسجن الملز لمقابلة الموقوفين في هذا الشأن، وذلك لإيصال رسالة توعوية قد تجنب المشاهد الوقوع في نفس الخطأ المرتكب، فأغلب الحالات الموقوفة في السجن تورطت في حوادث مرورية نتج عنها وفيات لم يستطيعوا الوفاء بتسديد الديات، وبعضهم شباب قادوا سياراتهم وهم تحت تأثير المسكر وتسببوا في قتل أبرياء وحكم عليهم بالسجن المؤبد، وبعضهم ينتظر تنفيذ حكم القصاص.

الجدير بالذكر أن برنامج الله يعطيك خيرها في نسخته الثانية يبث على قناة الإخبارية كل جمعة الساعة 2 ظهراً مباشرة على الهواء بتقديم يوسف الجراح. وقد وصل في الأسبوع الماضي هاشتاق #يعطيك_خيرها_5مليون_مشاهدة إلى ترند في تويتر، شارك فيه نخبة من شخصيات المجتمع مثل ياسر القحطاني ويحيى الشهري وعبدالمجيد الكناني وعلي الحميدي وغيرهم.

يذكر أن المبادرة الوطنية للقيادة الآمنة الله يعطيك خيرها انطلقت من جمعية الأطفال المعوقين بالشراكة مع المرور عام ٢٠١٤ بعد أن لوحظ ارتفاع في أعداد الإعاقات في المملكة حيث بلغت نسبتها 80% من نسبة الإعاقات بسبب الحوادث المرورية.

وتقع في السعودية يومياً 20 حالة وفاة بسبب الحوادث المرورية أيضاً، ويرجح مختصون أن الأرقام في ازدياد بسبب تنوع مسببات الحوادث وفِي مقدمتها التهور والسرعة واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439
01:06 AM

"يعطيك خيرها" يعرض تقارير عن أحكام السجن المؤبد والقصاص للسائقين المتهورين

‏‫من سجن الحاير

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
1,956

سيناقش برنامج "الله يعطيك خيرها" في حلقتين قادمتين موضوع السجناء الذين تورطوا في قضايا مرورية، منهم من يقضي أحكاماً شرعية بالسجن ومنهم من ينتظر صدور الحكم.

وقد قام فريق عمل البرنامج بقيادة يوسف الجراح مقدم البرنامج والشيخ خالد الغامدي رئيس الفريق التطوعي وعبدالإله السلطان مدير الجودة في شركة تأثير المنتج المنفذ للعمل، بزيارة لإصلاحية سجن الحاير وسجن الملز لمقابلة الموقوفين في هذا الشأن، وذلك لإيصال رسالة توعوية قد تجنب المشاهد الوقوع في نفس الخطأ المرتكب، فأغلب الحالات الموقوفة في السجن تورطت في حوادث مرورية نتج عنها وفيات لم يستطيعوا الوفاء بتسديد الديات، وبعضهم شباب قادوا سياراتهم وهم تحت تأثير المسكر وتسببوا في قتل أبرياء وحكم عليهم بالسجن المؤبد، وبعضهم ينتظر تنفيذ حكم القصاص.

الجدير بالذكر أن برنامج الله يعطيك خيرها في نسخته الثانية يبث على قناة الإخبارية كل جمعة الساعة 2 ظهراً مباشرة على الهواء بتقديم يوسف الجراح. وقد وصل في الأسبوع الماضي هاشتاق #يعطيك_خيرها_5مليون_مشاهدة إلى ترند في تويتر، شارك فيه نخبة من شخصيات المجتمع مثل ياسر القحطاني ويحيى الشهري وعبدالمجيد الكناني وعلي الحميدي وغيرهم.

يذكر أن المبادرة الوطنية للقيادة الآمنة الله يعطيك خيرها انطلقت من جمعية الأطفال المعوقين بالشراكة مع المرور عام ٢٠١٤ بعد أن لوحظ ارتفاع في أعداد الإعاقات في المملكة حيث بلغت نسبتها 80% من نسبة الإعاقات بسبب الحوادث المرورية.

وتقع في السعودية يومياً 20 حالة وفاة بسبب الحوادث المرورية أيضاً، ويرجح مختصون أن الأرقام في ازدياد بسبب تنوع مسببات الحوادث وفِي مقدمتها التهور والسرعة واستخدام الهاتف أثناء القيادة، وعدم ربط حزام الأمان.

شارك برأيك
51
258

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
27,170
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
37,345
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
44,939
229 مليار ..

229 مليار ..

03 نوفمبر
51,401

كاريكاتير

معاً أبداً

المقالات

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

لماذا يعضون أيادي امتدت إليهم بالخير؟

صالح مطر الغامدي
معاملة حكومية بنكهة المعسل!

معاملة حكومية بنكهة المعسل!

يحيى فقيهي
شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

شكرًا وزارة العمل.. ما يصح إلا الصحيح

صالح المسلّم
نظام العقود.. متى يعود..؟؟

نظام العقود.. متى يعود..؟؟

محمد الصيـعري
الإعلام الجديد والمشايخ..!!

الإعلام الجديد والمشايخ..!!

ساير المنيعي
هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

هيئة الصحفيين.. اعمل نفسك ميتًا..!!

ماجد الحربي
بلاغ ضد وزارة العمل..

بلاغ ضد وزارة العمل..

حواء القرني
فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

فواتير المياه.. "يا قلب لا تحزن"؟!!

خالد الحقباني
حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

حان الوقت الحقيقي للمسؤولية المجتمعية!!

ابراهيم المعطش
التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

التدخين في المقاهي والمطاعم.. صدام مع رؤية 2030!

عبدالرحمن القحطاني
هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

هل يستحق أبناء السعوديات التجنيس؟

عبدالرحمن المرشد
المنصب شكل أم مضمون؟!

المنصب شكل أم مضمون؟!

نورة الجايز

إنفوجرافيك

وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان
وديعة الـ 2 مليار ليست الوحيدة .. اليمن في قلب سلمان

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة