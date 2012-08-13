أعلنت الشرطة الأسترالية العثور على جثة قرب موقع الهجوم بسكين بوسط سيدني، حيث كانت قد اعتقلت الثلاثاء رجلاً طعن امرأة وطارد العديد من الأشخاص في وسط سيدني، قبل أن يتمكن المارة من السيطرة عليه. وقالت شاهدة عيان، ميغن هايلي، إن رجلاً كان يحمل سكين مطبخ كبيراً طارد العديد من الأشخاص في حي أعمال مزدحم "وكان 5 أو 6 أشخاص آخرين في الخلف يطاردونه محاولين ردعه. وأوضحت أن المارة قبضوا عليه وسيطروا عليه مستخدمين الكراسي وصندوقاً بلاستيكياً. ووفق رويترز في وقت سابق حثت الشرطة المواطنين على تفادي المنطقة حول شارعي كينجوكلارينس في الضاحية المالية بوسط أكبر مدينة أسترالية، لأنها تنفذ عملية هناك.

سيدني.. الشرطة الأسترالية تعثر على جثة قرب موقع الهجوم بسكين صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-08-13 أعلنت الشرطة الأسترالية العثور على جثة قرب موقع الهجوم بسكين بوسط سيدني، حيث كانت قد اعتقلت الثلاثاء رجلاً طعن امرأة وطارد العديد من الأشخاص في وسط سيدني، قبل أن يتمكن المارة من السيطرة عليه.



وقالت شاهدة عيان، ميغن هايلي، إن رجلاً كان يحمل سكين مطبخ كبيراً طارد العديد من الأشخاص في حي أعمال مزدحم "وكان 5 أو 6 أشخاص آخرين في الخلف يطاردونه محاولين ردعه.



وأوضحت أن المارة قبضوا عليه وسيطروا عليه مستخدمين الكراسي وصندوقاً بلاستيكياً.



ووفق رويترز في وقت سابق حثت الشرطة المواطنين على تفادي المنطقة حول شارعي كينجوكلارينس في الضاحية المالية بوسط أكبر مدينة أسترالية، لأنها تنفذ عملية هناك.

13 أغسطس 2019 - 12 ذو الحجة 1440 10:01 AM

سيدني.. الشرطة الأسترالية تعثر على جثة قرب موقع الهجوم بسكين المهاجم طعن امرأة قبل سيطرة المارة عليه واعتقاله في وقت لاحق





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أعلنت الشرطة الأسترالية العثور على جثة قرب موقع الهجوم بسكين بوسط سيدني، حيث كانت قد اعتقلت الثلاثاء رجلاً طعن امرأة وطارد العديد من الأشخاص في وسط سيدني، قبل أن يتمكن المارة من السيطرة عليه.



وقالت شاهدة عيان، ميغن هايلي، إن رجلاً كان يحمل سكين مطبخ كبيراً طارد العديد من الأشخاص في حي أعمال مزدحم "وكان 5 أو 6 أشخاص آخرين في الخلف يطاردونه محاولين ردعه.



وأوضحت أن المارة قبضوا عليه وسيطروا عليه مستخدمين الكراسي وصندوقاً بلاستيكياً.



ووفق رويترز في وقت سابق حثت الشرطة المواطنين على تفادي المنطقة حول شارعي كينجوكلارينس في الضاحية المالية بوسط أكبر مدينة أسترالية، لأنها تنفذ عملية هناك.