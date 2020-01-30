الصين تعلن: ارتفاع ضحايا فيروس كورونا إلى 170 حالة وفاة

بعد وفاة 37 شخصًا بالمرض القاتل في مقاطعة هوبي الصينية

أعلنت الصين، يوم الخميس، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 170 حالة وفاة؛ وذلك بعد وفاة 37 شخصًا آخرين متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل في مقاطعة هوبي الصينية.

كما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى أكثر من 7700 شخص.

هذا وتعقد لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية اجتماعًا لبحث كيفية التصدي لمخاطر فيروس كورونا، كما علّقت العديدُ من خطوط الطيران العالمية رحلاتها إلى الصين؛ بينما بدأت دول عدة في إجلاء رعاياها من هناك.

من جانبه، أعلن مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية "مايكل راين"، أن معدل الوفاة بسبب "فيروس كورونا" بات نحو 2%؛ في حين كان معدل وفاة فيروس سارس نحو 10%.

وأوضح "راين" أن عددًا قليلًا من حالات الإصابة بالفيروس الجديد بين الناس في دول غير الصين -منها ألمانيا- يثير القلق؛ مضيفًا أن التفشي ما زال متركزًا في مدينة ووهان ومقاطعة خوبي؛ لكن "المعلومات تحدث وتتغير كل ساعة".