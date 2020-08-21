ألمانيا: 1427 إصابة جديدة بكورونا

عدد المتعافين بلغ 206 آلاف والضحايا 9260 حالة

سجلت ألمانيا اليوم، 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأبان معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية حسب بيانات المعهد، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 230 ألفًا و48 حالة؛ فيما بلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى اليوم 9260 حالة.

وأشار المعهد إلى أن عدد المتعافين بلغ 205 آلاف و800 متعافٍ.