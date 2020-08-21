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"الصحة": تسجيل 1213 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1591 خلال الـ24 ساعة الماضية

ألمانيا: 1427 إصابة جديدة بكورونا

عدد المتعافين بلغ 206 آلاف والضحايا 9260 حالة

سجلت ألمانيا اليوم، 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأبان معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية حسب بيانات المعهد، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 230 ألفًا و48 حالة؛ فيما بلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى اليوم 9260 حالة.

وأشار المعهد إلى أن عدد المتعافين بلغ 205 آلاف و800 متعافٍ.

ألمانيا فيروس كورونا الجديد

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ألمانيا: 1427 إصابة جديدة بكورونا
سبق

سجلت ألمانيا اليوم، 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأبان معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية حسب بيانات المعهد، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 230 ألفًا و48 حالة؛ فيما بلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى اليوم 9260 حالة.

وأشار المعهد إلى أن عدد المتعافين بلغ 205 آلاف و800 متعافٍ.

21 أغسطس 2020 - 2 محرّم 1442
02:22 PM

ألمانيا: 1427 إصابة جديدة بكورونا

عدد المتعافين بلغ 206 آلاف والضحايا 9260 حالة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت ألمانيا اليوم، 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأبان معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية حسب بيانات المعهد، أن إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بلغ 230 ألفًا و48 حالة؛ فيما بلغ عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حتى اليوم 9260 حالة.

وأشار المعهد إلى أن عدد المتعافين بلغ 205 آلاف و800 متعافٍ.

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