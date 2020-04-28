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موجز لحياة "الشيخ ابن باز".. فقد بصره في سن 19 وتولى الإمامة بالمسجد الحرام وعيّن مفتيًا عامًا للمملكة

عرضت دارة الملك عبدالعزيز، عبر مقطع فيديو موجز جانبًا من حياة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز، رحمة الله عليه، وأبرزت محطات حياته.

وذكرت دارة الملك عبدالعزيز أن الشيخ ابن باز ولد في الرياض عام 1912 الموافق 1330هـ، وحفظ القرآن في 16 من عمره، وفقد بصره وهو في الـ 19 من عمره، وكان يتميز بقوة الحفظ.

وتابعت الدارة: "شغل منصب القضاء في محافظة الخرج عام 1358هـ الموافق 1938م بأمر من الملك عبدالعزيز، ودرس في المعهد العلمي بالرياض عام 1372هـ الموافق 1953م، انتقل بعدها للتدريس في كلية الشريعة بالرياض عام 1373هـ الموافق 1954م".

وأضافت "الدارة" أن الشيخ ابن باز تولى الإمامة بالمسجد الحرام عام 1377 هـ الموافق 1957، وعيّن رئيسًا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1390هـ الموافق 1970م، وفي عام 1395هـ الموافق 1975م عينه الملك خالد رئيسًا عامًا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

وفي عام 1414هـ عينه الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، مفتيًا عامًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، وتوفي عام 1420 هـ الموافق 1999م في مدينة الطائف.

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موجز لحياة "الشيخ ابن باز".. فقد بصره في سن 19 وتولى الإمامة بالمسجد الحرام وعيّن مفتيًا عامًا للمملكة
سبق

عرضت دارة الملك عبدالعزيز، عبر مقطع فيديو موجز جانبًا من حياة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز، رحمة الله عليه، وأبرزت محطات حياته.

وذكرت دارة الملك عبدالعزيز أن الشيخ ابن باز ولد في الرياض عام 1912 الموافق 1330هـ، وحفظ القرآن في 16 من عمره، وفقد بصره وهو في الـ 19 من عمره، وكان يتميز بقوة الحفظ.

وتابعت الدارة: "شغل منصب القضاء في محافظة الخرج عام 1358هـ الموافق 1938م بأمر من الملك عبدالعزيز، ودرس في المعهد العلمي بالرياض عام 1372هـ الموافق 1953م، انتقل بعدها للتدريس في كلية الشريعة بالرياض عام 1373هـ الموافق 1954م".

وأضافت "الدارة" أن الشيخ ابن باز تولى الإمامة بالمسجد الحرام عام 1377 هـ الموافق 1957، وعيّن رئيسًا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1390هـ الموافق 1970م، وفي عام 1395هـ الموافق 1975م عينه الملك خالد رئيسًا عامًا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

وفي عام 1414هـ عينه الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، مفتيًا عامًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، وتوفي عام 1420 هـ الموافق 1999م في مدينة الطائف.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
12:25 AM
اخر تعديل
28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
02:40 AM

موجز لحياة "الشيخ ابن باز".. فقد بصره في سن 19 وتولى الإمامة بالمسجد الحرام وعيّن مفتيًا عامًا للمملكة

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
11
11,444

عرضت دارة الملك عبدالعزيز، عبر مقطع فيديو موجز جانبًا من حياة مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء السابق الشيخ عبدالعزيز بن باز، رحمة الله عليه، وأبرزت محطات حياته.

وذكرت دارة الملك عبدالعزيز أن الشيخ ابن باز ولد في الرياض عام 1912 الموافق 1330هـ، وحفظ القرآن في 16 من عمره، وفقد بصره وهو في الـ 19 من عمره، وكان يتميز بقوة الحفظ.

وتابعت الدارة: "شغل منصب القضاء في محافظة الخرج عام 1358هـ الموافق 1938م بأمر من الملك عبدالعزيز، ودرس في المعهد العلمي بالرياض عام 1372هـ الموافق 1953م، انتقل بعدها للتدريس في كلية الشريعة بالرياض عام 1373هـ الموافق 1954م".

وأضافت "الدارة" أن الشيخ ابن باز تولى الإمامة بالمسجد الحرام عام 1377 هـ الموافق 1957، وعيّن رئيسًا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام 1390هـ الموافق 1970م، وفي عام 1395هـ الموافق 1975م عينه الملك خالد رئيسًا عامًا لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد.

وفي عام 1414هـ عينه الملك فهد بن عبدالعزيز، رحمه الله، مفتيًا عامًا للمملكة ورئيسًا لهيئة كبار العلماء، وتوفي عام 1420 هـ الموافق 1999م في مدينة الطائف.

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