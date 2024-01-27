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"رحلة الدواء" وكيف يتحول من سموم إلى علاج.. تعرف عليها

دليل يصدره مجلس الصحة الخليجي

أصدر مجلس الصحة الخليجي دليلاً بعنوان "رحلة الدواء"، يتناول كل ما يهم متناولي الدواء، وكيف يتحول الدواء من سموم إلى علاج بعدما يأخذه المريض المناسب بالجرعة المناسبة في الوقت المناسب.

وأوضح "المجلس" أن الدليل المكون من 19 صفحة يشمل رؤية شاملة وواسعة حول الدواء والعديد من النصائح والطرق للتعامل مع الأدوية.

وأضاف أن الدليل يكون لدى الشخص رؤية واسعة وعميقة حول طريقة التعامل مع الأدوية بمختلف أنواعها ووظائفها وطريقة استخدامها قبل فتحها وأثناء تناولها وبعد الانتهاء من استخدام الجرعة المناسبة.

كما احتوى الدليل على العديد من الجوانب المهمة على رأسها 10 جوانب هي: ما الدواء (أنواعه – أشكاله – أسماؤه)، وكسر أقراص الدواء، وتخزينها في المنزل أو أثناء السفر، وتاريخ صلاحية الأدوية بعد الفتح، ونشرة الدواء المرفقة، وطرق تسهيل عملية بلع الأقراص والكبسولات، والمرأة الحامل والأدوية، والجرعة الزائدة، وكيف تتخلص من الأدوية التالفة أو منتهية الصلاحية، وتعارض الأدوية.

ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الدخول على الرابط التالي: https://ghc.sa/wp-content/uploads/2022/01/MedicationGuide.pdf

وللاطلاع على الدليل الدخول على الرابط التالي https://ghc.sa/wp-content/uploads/2022/01/MedicationGuide.pdf

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"رحلة الدواء" وكيف يتحول من سموم إلى علاج.. تعرف عليها
سبق

أصدر مجلس الصحة الخليجي دليلاً بعنوان "رحلة الدواء"، يتناول كل ما يهم متناولي الدواء، وكيف يتحول الدواء من سموم إلى علاج بعدما يأخذه المريض المناسب بالجرعة المناسبة في الوقت المناسب.

وأوضح "المجلس" أن الدليل المكون من 19 صفحة يشمل رؤية شاملة وواسعة حول الدواء والعديد من النصائح والطرق للتعامل مع الأدوية.

وأضاف أن الدليل يكون لدى الشخص رؤية واسعة وعميقة حول طريقة التعامل مع الأدوية بمختلف أنواعها ووظائفها وطريقة استخدامها قبل فتحها وأثناء تناولها وبعد الانتهاء من استخدام الجرعة المناسبة.

كما احتوى الدليل على العديد من الجوانب المهمة على رأسها 10 جوانب هي: ما الدواء (أنواعه – أشكاله – أسماؤه)، وكسر أقراص الدواء، وتخزينها في المنزل أو أثناء السفر، وتاريخ صلاحية الأدوية بعد الفتح، ونشرة الدواء المرفقة، وطرق تسهيل عملية بلع الأقراص والكبسولات، والمرأة الحامل والأدوية، والجرعة الزائدة، وكيف تتخلص من الأدوية التالفة أو منتهية الصلاحية، وتعارض الأدوية.

ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الدخول على الرابط التالي: https://ghc.sa/wp-content/uploads/2022/01/MedicationGuide.pdf

وللاطلاع على الدليل الدخول على الرابط التالي https://ghc.sa/wp-content/uploads/2022/01/MedicationGuide.pdf

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
08:44 PM

"رحلة الدواء" وكيف يتحول من سموم إلى علاج.. تعرف عليها

دليل يصدره مجلس الصحة الخليجي

A A A
فهد الغبيوي - الرياض
0
1,820

أصدر مجلس الصحة الخليجي دليلاً بعنوان "رحلة الدواء"، يتناول كل ما يهم متناولي الدواء، وكيف يتحول الدواء من سموم إلى علاج بعدما يأخذه المريض المناسب بالجرعة المناسبة في الوقت المناسب.

وأوضح "المجلس" أن الدليل المكون من 19 صفحة يشمل رؤية شاملة وواسعة حول الدواء والعديد من النصائح والطرق للتعامل مع الأدوية.

وأضاف أن الدليل يكون لدى الشخص رؤية واسعة وعميقة حول طريقة التعامل مع الأدوية بمختلف أنواعها ووظائفها وطريقة استخدامها قبل فتحها وأثناء تناولها وبعد الانتهاء من استخدام الجرعة المناسبة.

كما احتوى الدليل على العديد من الجوانب المهمة على رأسها 10 جوانب هي: ما الدواء (أنواعه – أشكاله – أسماؤه)، وكسر أقراص الدواء، وتخزينها في المنزل أو أثناء السفر، وتاريخ صلاحية الأدوية بعد الفتح، ونشرة الدواء المرفقة، وطرق تسهيل عملية بلع الأقراص والكبسولات، والمرأة الحامل والأدوية، والجرعة الزائدة، وكيف تتخلص من الأدوية التالفة أو منتهية الصلاحية، وتعارض الأدوية.

ويمكن الاطلاع على الدليل من خلال الدخول على الرابط التالي: https://ghc.sa/wp-content/uploads/2022/01/MedicationGuide.pdf

وللاطلاع على الدليل الدخول على الرابط التالي https://ghc.sa/wp-content/uploads/2022/01/MedicationGuide.pdf

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