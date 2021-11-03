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"الكلية التقنية الرقمية" للبنات بجدة تطلق حملة "حياة بلا تدخين"

384 مستفيدة منها وتهدف للتوعية بمضاره والحد من انتشاره

أطلقت وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة حملة التوعية الصحية "حياة بلا تدخين"، بالتعاون مع وحدة التثقيف الصحي بمجمع الملك عبد الله الطبي بجدة ومركز صحي حي ذهبان.

تهدف الحملة إلى التوعية بمضار التدخين على الصحة والحد من ظاهرة انتشاره والتعريف بسبل الابتعاد عنه.

وصاحب الحملة تنفيذ محاضرة توعوية بعنوان "التدخين وطرق الحد منه"، وتزامن معها إطلاق هاشتاق تويتر #حياة_بلا_تدخين.

كما تضمنت الحملة تفعيل مجموعة من الأركان؛ منها ركن التثقيف الصحي، وركن الهاشتاق، وركن التلوين والفن، وتم تنفيذها على مدار يومين بدأت أمس الثلاثاء وتختتم اليوم الأربعاء أعمالها.

واستهدفت الحملة متدربات الكلية وجميع منسوباتها، وبلغ عدد المستفيدات منها 384 مستفيدة.

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"الكلية التقنية الرقمية" للبنات بجدة تطلق حملة "حياة بلا تدخين"
سبق

أطلقت وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة حملة التوعية الصحية "حياة بلا تدخين"، بالتعاون مع وحدة التثقيف الصحي بمجمع الملك عبد الله الطبي بجدة ومركز صحي حي ذهبان.

تهدف الحملة إلى التوعية بمضار التدخين على الصحة والحد من ظاهرة انتشاره والتعريف بسبل الابتعاد عنه.

وصاحب الحملة تنفيذ محاضرة توعوية بعنوان "التدخين وطرق الحد منه"، وتزامن معها إطلاق هاشتاق تويتر #حياة_بلا_تدخين.

كما تضمنت الحملة تفعيل مجموعة من الأركان؛ منها ركن التثقيف الصحي، وركن الهاشتاق، وركن التلوين والفن، وتم تنفيذها على مدار يومين بدأت أمس الثلاثاء وتختتم اليوم الأربعاء أعمالها.

واستهدفت الحملة متدربات الكلية وجميع منسوباتها، وبلغ عدد المستفيدات منها 384 مستفيدة.

03 نوفمبر 2021 - 28 ربيع الأول 1443
09:01 PM

"الكلية التقنية الرقمية" للبنات بجدة تطلق حملة "حياة بلا تدخين"

384 مستفيدة منها وتهدف للتوعية بمضاره والحد من انتشاره

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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أطلقت وحدة التوجيه والإرشاد بالكلية التقنية الرقمية للبنات بجدة حملة التوعية الصحية "حياة بلا تدخين"، بالتعاون مع وحدة التثقيف الصحي بمجمع الملك عبد الله الطبي بجدة ومركز صحي حي ذهبان.

تهدف الحملة إلى التوعية بمضار التدخين على الصحة والحد من ظاهرة انتشاره والتعريف بسبل الابتعاد عنه.

وصاحب الحملة تنفيذ محاضرة توعوية بعنوان "التدخين وطرق الحد منه"، وتزامن معها إطلاق هاشتاق تويتر #حياة_بلا_تدخين.

كما تضمنت الحملة تفعيل مجموعة من الأركان؛ منها ركن التثقيف الصحي، وركن الهاشتاق، وركن التلوين والفن، وتم تنفيذها على مدار يومين بدأت أمس الثلاثاء وتختتم اليوم الأربعاء أعمالها.

واستهدفت الحملة متدربات الكلية وجميع منسوباتها، وبلغ عدد المستفيدات منها 384 مستفيدة.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,057
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
11,950
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,082
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,155

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