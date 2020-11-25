نجاحاتٌ لافتة لبرنامج علاج الجلطات القلبية عن بُعد بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر

"الشهراني": يهدف للوصول إلى "الفترة الذهبية لإنقاذ مرضى الجلطات والمقدرة بـ٩٠ دقيقة"

نجح برنامج علاج الجلطات القلبية عن بُعد "نبض" بمستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر -بفضل الله- في إنقاذ الكثير من حالات الإصابة بفضل فعاليته وقدرته على الوصول وتشخيص حالات الذبحات القلبية، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تثبت إصابتهم قبل وصولهم إلى المستشفى بسرعة عالية.

وقال الدكتور سعد الشهراني المدير الطبي المساعد بالمستشفى ورئيس أقسام الطوارئ: إن هدف برنامج "نبض" أو "Tele-cardiology" هو الوصول السريع إلى المصابين المحتملين الذين تظهر عليهم أعراض الذبحات القلبية في أماكن تواجدهم، وإجراء التقييم الطبي المبدئي، مع سرعة إجراء تخطيط القلب الكهربائي وإرسال صور النتائج إلى استشاريي الطوارئ والقلب المناوبين بمركز القيادة والتحكم، عبر شبكة المعلومات المتقدمة التي تربط سيارات الإسعاف بنظام المستشفى، ليقرروا إذا ثبتت الإصابة بالجلطة البدءَ في تقديم الأدوية الإسعافية ونقل المريض مباشرة إلى مختبر القسطرة.

وأشار الشهراني إلى أن المريض المصاب بالجلطة القلبية الحادة عادة ما يأتي إلى المستشفى بعد فترة زمنية طويلة من ظهور الأعراض -متوسط هذه المدة 4 إلى 5 ساعات- وهي فترة عالية ترتفع فيها نسبة الخطورة على حياة المريض، مضيفًا أن أهمية البرنامج تكمن في اختصار الوقت؛ حيث إن كل دقيقة تعتبر ثمينة لكل خلية في قلب الإنسان. كما يهدف البرنامج أيضًا إلى تحديد نوعية التدخل الطبي والتحضير له في أقصر وقت ممكن، مما اصطُلِح على تسميته بـ"الفترة الذهبية لإنقاذ مرضى الجلطات القلبية والمقدرة بـ٩٠ دقيقة.

وأضاف أنه يمكن للمصابين المحتملين الذين تظهر عليهم أعراض كآلام الصدر والكتمة المفاجئة، لتلقي خدمة الرعاية الصحية عن بُعد، الاتصال على الهاتف الساخن لخدمة (فريق الاستجابة السريع) من خلال الاتصال على الرقم 0138711666.