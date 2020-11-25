النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

نجاحاتٌ لافتة لبرنامج علاج الجلطات القلبية عن بُعد بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر

"الشهراني": يهدف للوصول إلى "الفترة الذهبية لإنقاذ مرضى الجلطات والمقدرة بـ٩٠ دقيقة"

نجح برنامج علاج الجلطات القلبية عن بُعد "نبض" بمستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر -بفضل الله- في إنقاذ الكثير من حالات الإصابة بفضل فعاليته وقدرته على الوصول وتشخيص حالات الذبحات القلبية، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تثبت إصابتهم قبل وصولهم إلى المستشفى بسرعة عالية.

وقال الدكتور سعد الشهراني المدير الطبي المساعد بالمستشفى ورئيس أقسام الطوارئ: إن هدف برنامج "نبض" أو "Tele-cardiology" هو الوصول السريع إلى المصابين المحتملين الذين تظهر عليهم أعراض الذبحات القلبية في أماكن تواجدهم، وإجراء التقييم الطبي المبدئي، مع سرعة إجراء تخطيط القلب الكهربائي وإرسال صور النتائج إلى استشاريي الطوارئ والقلب المناوبين بمركز القيادة والتحكم، عبر شبكة المعلومات المتقدمة التي تربط سيارات الإسعاف بنظام المستشفى، ليقرروا إذا ثبتت الإصابة بالجلطة البدءَ في تقديم الأدوية الإسعافية ونقل المريض مباشرة إلى مختبر القسطرة.

وأشار الشهراني إلى أن المريض المصاب بالجلطة القلبية الحادة عادة ما يأتي إلى المستشفى بعد فترة زمنية طويلة من ظهور الأعراض -متوسط هذه المدة 4 إلى 5 ساعات- وهي فترة عالية ترتفع فيها نسبة الخطورة على حياة المريض، مضيفًا أن أهمية البرنامج تكمن في اختصار الوقت؛ حيث إن كل دقيقة تعتبر ثمينة لكل خلية في قلب الإنسان. كما يهدف البرنامج أيضًا إلى تحديد نوعية التدخل الطبي والتحضير له في أقصر وقت ممكن، مما اصطُلِح على تسميته بـ"الفترة الذهبية لإنقاذ مرضى الجلطات القلبية والمقدرة بـ٩٠ دقيقة.

وأضاف أنه يمكن للمصابين المحتملين الذين تظهر عليهم أعراض كآلام الصدر والكتمة المفاجئة، لتلقي خدمة الرعاية الصحية عن بُعد، الاتصال على الهاتف الساخن لخدمة (فريق الاستجابة السريع) من خلال الاتصال على الرقم 0138711666.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
نجاحاتٌ لافتة لبرنامج علاج الجلطات القلبية عن بُعد بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر
سبق

نجح برنامج علاج الجلطات القلبية عن بُعد "نبض" بمستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر -بفضل الله- في إنقاذ الكثير من حالات الإصابة بفضل فعاليته وقدرته على الوصول وتشخيص حالات الذبحات القلبية، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تثبت إصابتهم قبل وصولهم إلى المستشفى بسرعة عالية.

وقال الدكتور سعد الشهراني المدير الطبي المساعد بالمستشفى ورئيس أقسام الطوارئ: إن هدف برنامج "نبض" أو "Tele-cardiology" هو الوصول السريع إلى المصابين المحتملين الذين تظهر عليهم أعراض الذبحات القلبية في أماكن تواجدهم، وإجراء التقييم الطبي المبدئي، مع سرعة إجراء تخطيط القلب الكهربائي وإرسال صور النتائج إلى استشاريي الطوارئ والقلب المناوبين بمركز القيادة والتحكم، عبر شبكة المعلومات المتقدمة التي تربط سيارات الإسعاف بنظام المستشفى، ليقرروا إذا ثبتت الإصابة بالجلطة البدءَ في تقديم الأدوية الإسعافية ونقل المريض مباشرة إلى مختبر القسطرة.

وأشار الشهراني إلى أن المريض المصاب بالجلطة القلبية الحادة عادة ما يأتي إلى المستشفى بعد فترة زمنية طويلة من ظهور الأعراض -متوسط هذه المدة 4 إلى 5 ساعات- وهي فترة عالية ترتفع فيها نسبة الخطورة على حياة المريض، مضيفًا أن أهمية البرنامج تكمن في اختصار الوقت؛ حيث إن كل دقيقة تعتبر ثمينة لكل خلية في قلب الإنسان. كما يهدف البرنامج أيضًا إلى تحديد نوعية التدخل الطبي والتحضير له في أقصر وقت ممكن، مما اصطُلِح على تسميته بـ"الفترة الذهبية لإنقاذ مرضى الجلطات القلبية والمقدرة بـ٩٠ دقيقة.

وأضاف أنه يمكن للمصابين المحتملين الذين تظهر عليهم أعراض كآلام الصدر والكتمة المفاجئة، لتلقي خدمة الرعاية الصحية عن بُعد، الاتصال على الهاتف الساخن لخدمة (فريق الاستجابة السريع) من خلال الاتصال على الرقم 0138711666.

25 نوفمبر 2021 - 20 ربيع الآخر 1443
08:25 AM

نجاحاتٌ لافتة لبرنامج علاج الجلطات القلبية عن بُعد بمستشفى سليمان الحبيب بالخبر

"الشهراني": يهدف للوصول إلى "الفترة الذهبية لإنقاذ مرضى الجلطات والمقدرة بـ٩٠ دقيقة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
305

نجح برنامج علاج الجلطات القلبية عن بُعد "نبض" بمستشفى د.سليمان الحبيب بالخبر -بفضل الله- في إنقاذ الكثير من حالات الإصابة بفضل فعاليته وقدرته على الوصول وتشخيص حالات الذبحات القلبية، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لمن تثبت إصابتهم قبل وصولهم إلى المستشفى بسرعة عالية.

وقال الدكتور سعد الشهراني المدير الطبي المساعد بالمستشفى ورئيس أقسام الطوارئ: إن هدف برنامج "نبض" أو "Tele-cardiology" هو الوصول السريع إلى المصابين المحتملين الذين تظهر عليهم أعراض الذبحات القلبية في أماكن تواجدهم، وإجراء التقييم الطبي المبدئي، مع سرعة إجراء تخطيط القلب الكهربائي وإرسال صور النتائج إلى استشاريي الطوارئ والقلب المناوبين بمركز القيادة والتحكم، عبر شبكة المعلومات المتقدمة التي تربط سيارات الإسعاف بنظام المستشفى، ليقرروا إذا ثبتت الإصابة بالجلطة البدءَ في تقديم الأدوية الإسعافية ونقل المريض مباشرة إلى مختبر القسطرة.

وأشار الشهراني إلى أن المريض المصاب بالجلطة القلبية الحادة عادة ما يأتي إلى المستشفى بعد فترة زمنية طويلة من ظهور الأعراض -متوسط هذه المدة 4 إلى 5 ساعات- وهي فترة عالية ترتفع فيها نسبة الخطورة على حياة المريض، مضيفًا أن أهمية البرنامج تكمن في اختصار الوقت؛ حيث إن كل دقيقة تعتبر ثمينة لكل خلية في قلب الإنسان. كما يهدف البرنامج أيضًا إلى تحديد نوعية التدخل الطبي والتحضير له في أقصر وقت ممكن، مما اصطُلِح على تسميته بـ"الفترة الذهبية لإنقاذ مرضى الجلطات القلبية والمقدرة بـ٩٠ دقيقة.

وأضاف أنه يمكن للمصابين المحتملين الذين تظهر عليهم أعراض كآلام الصدر والكتمة المفاجئة، لتلقي خدمة الرعاية الصحية عن بُعد، الاتصال على الهاتف الساخن لخدمة (فريق الاستجابة السريع) من خلال الاتصال على الرقم 0138711666.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,827
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,345
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,239
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,277

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

الموهوبون والطريق الأسهل للشهرة!!

ماجد الحربي
أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

أسود وغزلان في شوارع الرياض!!

بندر مغرم الشهري
العلاج من خلال الرياضة

العلاج من خلال الرياضة

عبدالرحمن المرشد
أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

أوكساچون"... درة الصناعة في العصر الحديث

علي آل شرمة
اعتبر زميلتك في العمل أختك

اعتبر زميلتك في العمل أختك

حسن آل عمير
الرفض بمنطق

الرفض بمنطق

مها الجبر
إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

إجازة مطولة.. وماذا بعد؟

ماجد الحربي
ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ريادة سعودية في الاهتمام بقضايا البيئة

ماجد آل حسنه
الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

الحكمة في زمن الذكاء الاصطناعي

عبدالغني الشيخ
مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

مواعيد المستشفيات وكبار السن.. حلول بديلة؟

عبدالرحمن المرشد
العقول الشابة وبناء الوطن

العقول الشابة وبناء الوطن

عبدالمحسن الحارثي
(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

(اسمي "لبنان العربي" ولا أريد أن أموت)

سلمان بن حسين الحربي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة