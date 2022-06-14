سوريا.. تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا

ما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 177

أعلنت وزارة الصحة السورية، تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا في بلدة رأس المعرة بريف دمشق؛ مما يرفع عدد الإصابات المسجلة في البلاد إلى 177.

وجاء في بيان الوزارة، اليوم الأحد: "تم تسجيل 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا لأشخاص مخالطين في بلدة رأس المعرة بريف دمشق؛ مما يرفع عدد الإصابات المسجلة في سوريا إلى 177، ولا وفيات، ليبقى إجمالي الوفيات عند 6".

ووفق "روسيا اليوم" كانت الوزارة قد أعلنت أمس السبت، عن تسجيل 6 إصابات جديدة بالفيروس و3 حالات شفاء؛ ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 71.

وتم فرض الحجر الصحي في بلدة رأس المعرة الأسبوع الماضي عقب ظهور عدد كبير من الإصابات بكورونا فيها، ناتجة عن مخالطة سائق شاحنة مصاب يعمل على خط سوريا- الأردن.