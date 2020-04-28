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الكويت: 152 إصابة جديدة بـ"كورونا".. ارتفاع إجمالي إلى 3440

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3440.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 164 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بالمرض في دولة الكويت 1176 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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الكويت: 152 إصابة جديدة بـ"كورونا".. ارتفاع إجمالي إلى 3440
سبق

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3440.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 164 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بالمرض في دولة الكويت 1176 حالة.

28 إبريل 2020 - 5 رمضان 1441
02:55 PM

الكويت: 152 إصابة جديدة بـ"كورونا".. ارتفاع إجمالي إلى 3440

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 152 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 3440.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 164 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع عدد الحالات التي شفيت من الإصابة بالمرض في دولة الكويت 1176 حالة.

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