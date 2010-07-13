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تنظيم الكهرباء: 200 ريال تعويض إذا لم يتم توصيل الخدمة  للطلبات الجديدة

قالت ضمن حملة #وش_لك_وش_عليك: خلال 40 يوم عمل من تاريخ السداد

قالت هيئة تنظيم الكهرباء اليوم السبت إن المشترك يستحق 200 ريال في حال عدم توصيل الخدمة الكهربائية للطلبات الجديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ السداد.

وضمن حملتها التوعوية #وش_لك_وش_عليك قالت الهيئة إنها خصصت هيئة تنظيم الكهرباء (معايير مضمونة) لمقدمي الخدمات الكهربائية، بهدف ضمان تلقي المستهلكين المتأثرين بعدم الوفاء بتلك المعايير تعويضًا ماديًا.


وفي تغريدات سابقة على حسابها في تويتر كانت قد قالت الهيئة: تستحق 75 ريالاً في حال عدم حل الشكاوى المتعلقة بالفواتير من قبل مقدم الخدمة خلال (15) يوم عمل، وتستحق 200 ريال عند انقطاع الخدمة الكهربائية لأكثر من (4) مرات، كل منها تزيد عن (4) ساعات خلال سنة ميلادية واحدة.

وأوضحت في وقت سابق: من حقك أن يستقبل مقدم الخدمة الكهربائية شكواك حول أي جانب من جوانب الخدمة، وأن يقوم بالرد خلال المدة الزمنية المحددة لذلك، ومن حقك عدم فصل الخدمة الكهربائية لا بعد استيفاء الإجراءات النظامية للفصل.

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تنظيم الكهرباء: 200 ريال تعويض إذا لم يتم توصيل الخدمة  للطلبات الجديدة
سبق

قالت هيئة تنظيم الكهرباء اليوم السبت إن المشترك يستحق 200 ريال في حال عدم توصيل الخدمة الكهربائية للطلبات الجديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ السداد.

وضمن حملتها التوعوية #وش_لك_وش_عليك قالت الهيئة إنها خصصت هيئة تنظيم الكهرباء (معايير مضمونة) لمقدمي الخدمات الكهربائية، بهدف ضمان تلقي المستهلكين المتأثرين بعدم الوفاء بتلك المعايير تعويضًا ماديًا.


وفي تغريدات سابقة على حسابها في تويتر كانت قد قالت الهيئة: تستحق 75 ريالاً في حال عدم حل الشكاوى المتعلقة بالفواتير من قبل مقدم الخدمة خلال (15) يوم عمل، وتستحق 200 ريال عند انقطاع الخدمة الكهربائية لأكثر من (4) مرات، كل منها تزيد عن (4) ساعات خلال سنة ميلادية واحدة.

وأوضحت في وقت سابق: من حقك أن يستقبل مقدم الخدمة الكهربائية شكواك حول أي جانب من جوانب الخدمة، وأن يقوم بالرد خلال المدة الزمنية المحددة لذلك، ومن حقك عدم فصل الخدمة الكهربائية لا بعد استيفاء الإجراءات النظامية للفصل.

13 يوليو 2019 - 10 ذو القعدة 1440
02:20 PM

تنظيم الكهرباء: 200 ريال تعويض إذا لم يتم توصيل الخدمة  للطلبات الجديدة

قالت ضمن حملة #وش_لك_وش_عليك: خلال 40 يوم عمل من تاريخ السداد

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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5,886

قالت هيئة تنظيم الكهرباء اليوم السبت إن المشترك يستحق 200 ريال في حال عدم توصيل الخدمة الكهربائية للطلبات الجديدة خلال 40 يوم عمل من تاريخ السداد.

وضمن حملتها التوعوية #وش_لك_وش_عليك قالت الهيئة إنها خصصت هيئة تنظيم الكهرباء (معايير مضمونة) لمقدمي الخدمات الكهربائية، بهدف ضمان تلقي المستهلكين المتأثرين بعدم الوفاء بتلك المعايير تعويضًا ماديًا.


وفي تغريدات سابقة على حسابها في تويتر كانت قد قالت الهيئة: تستحق 75 ريالاً في حال عدم حل الشكاوى المتعلقة بالفواتير من قبل مقدم الخدمة خلال (15) يوم عمل، وتستحق 200 ريال عند انقطاع الخدمة الكهربائية لأكثر من (4) مرات، كل منها تزيد عن (4) ساعات خلال سنة ميلادية واحدة.

وأوضحت في وقت سابق: من حقك أن يستقبل مقدم الخدمة الكهربائية شكواك حول أي جانب من جوانب الخدمة، وأن يقوم بالرد خلال المدة الزمنية المحددة لذلك، ومن حقك عدم فصل الخدمة الكهربائية لا بعد استيفاء الإجراءات النظامية للفصل.

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