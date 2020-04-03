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الصين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يصل 81620

قبرص تمدّد حظر الطيران على الرحلات التجارية

سجّلت الصين 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها حالتان انتقلتا محلياً.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، بأن البر الرئيس سجل أيضاً أربع وفيات جديدة حتى أمس كانت جميعها في مدينة ووهان؛ حيث بدأ تفشي المرض؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات حتى الآن 81620 إصابة، والوفيات إلى 3322.

وأشارت اللجنة إلى تسجيل 60 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض.

من ناحية أخرى، مدّدت قبرص الحظر المفروض على جميع الرحلات التجارية لمدة أسبوعين آخرين حتى 17 أبريل الجاري؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صحفي رسمي صادر عن مكتب الصحافة والإعلام، أن وزير النقل والاتصالات والعمل يانيسكاروسوس؛ أصدر مرسوماً يحظر فيه الرحلات الجوية من منتصف ليل الرابع من أبريل بتوقيت قبرص ولمدة 14 يوماً.

وأوضح المكتب أن الرحلات المعفاة من الحظر، هي الشحن والرحلات إلى قبرص؛ لإجلاء الأشخاص الذين يرغبون في مغادرة البلاد والرحلات من وإلى البلاد لأسباب إنسانية أو رحلات فردية لظروف الطوارئ الاستثنائية، التي سيسمح لها بموجب تصريح خاص من وزير النقل والاتصالات والعمل.

الصين فيروس كورونا الجديد

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الصين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يصل 81620
سبق

سجّلت الصين 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها حالتان انتقلتا محلياً.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، بأن البر الرئيس سجل أيضاً أربع وفيات جديدة حتى أمس كانت جميعها في مدينة ووهان؛ حيث بدأ تفشي المرض؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات حتى الآن 81620 إصابة، والوفيات إلى 3322.

وأشارت اللجنة إلى تسجيل 60 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض.

من ناحية أخرى، مدّدت قبرص الحظر المفروض على جميع الرحلات التجارية لمدة أسبوعين آخرين حتى 17 أبريل الجاري؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صحفي رسمي صادر عن مكتب الصحافة والإعلام، أن وزير النقل والاتصالات والعمل يانيسكاروسوس؛ أصدر مرسوماً يحظر فيه الرحلات الجوية من منتصف ليل الرابع من أبريل بتوقيت قبرص ولمدة 14 يوماً.

وأوضح المكتب أن الرحلات المعفاة من الحظر، هي الشحن والرحلات إلى قبرص؛ لإجلاء الأشخاص الذين يرغبون في مغادرة البلاد والرحلات من وإلى البلاد لأسباب إنسانية أو رحلات فردية لظروف الطوارئ الاستثنائية، التي سيسمح لها بموجب تصريح خاص من وزير النقل والاتصالات والعمل.

03 إبريل 2020 - 10 شعبان 1441
01:47 PM

الصين تسجل 31 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالي يصل 81620

قبرص تمدّد حظر الطيران على الرحلات التجارية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجّلت الصين 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا منها حالتان انتقلتا محلياً.

وأفادت لجنة الصحة الوطنية، في بيان، بأن البر الرئيس سجل أيضاً أربع وفيات جديدة حتى أمس كانت جميعها في مدينة ووهان؛ حيث بدأ تفشي المرض؛ ليصل إجمالي عدد الإصابات حتى الآن 81620 إصابة، والوفيات إلى 3322.

وأشارت اللجنة إلى تسجيل 60 حالة إصابة جديدة لم تظهر عليها أعراض.

من ناحية أخرى، مدّدت قبرص الحظر المفروض على جميع الرحلات التجارية لمدة أسبوعين آخرين حتى 17 أبريل الجاري؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر بيان صحفي رسمي صادر عن مكتب الصحافة والإعلام، أن وزير النقل والاتصالات والعمل يانيسكاروسوس؛ أصدر مرسوماً يحظر فيه الرحلات الجوية من منتصف ليل الرابع من أبريل بتوقيت قبرص ولمدة 14 يوماً.

وأوضح المكتب أن الرحلات المعفاة من الحظر، هي الشحن والرحلات إلى قبرص؛ لإجلاء الأشخاص الذين يرغبون في مغادرة البلاد والرحلات من وإلى البلاد لأسباب إنسانية أو رحلات فردية لظروف الطوارئ الاستثنائية، التي سيسمح لها بموجب تصريح خاص من وزير النقل والاتصالات والعمل.

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