النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أشد قسوة وحدة من الأولى.. مدير مستشفى بمصر يعلن إصابته بـ"كورونا" للمرة الثانية

بعد تعافيه خلال الفترة الماضية.. مؤكدًا أن الفيروس ينتقل بالهواء والرذاذ

في الوقت الذي يتساءل فيه المصابون وغير المصابين بفيروس كورونا المستجد عن إمكانية عودة الفيروس للمتعافين منه مرة أخرى، أعلن الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى الحميات بدمنهور، إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية بعد تعافيه خلال الفترة الماضية.

وأشار مدير المستشفى -وفقًا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية- إلى ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بشكل أشد قسوة وحدة من أعراض إصابته الأولى فى أواخر مايو الماضي.

ونقلت الصحيفة -وفقًا لما نشره هواش على حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"- إمكانية إصابة المتعافين من فيروس كورونا مرة أخرى خلال فترة وجيزة، لافتًا إلى أن مناعة الشخص ضد الفيروس بعد شفائه منه لا تزيد على شهرين أو أقل، وأن الفيروس ينتقل بالهواء والرذاذ.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أشد قسوة وحدة من الأولى.. مدير مستشفى بمصر يعلن إصابته بـ"كورونا" للمرة الثانية
سبق

في الوقت الذي يتساءل فيه المصابون وغير المصابين بفيروس كورونا المستجد عن إمكانية عودة الفيروس للمتعافين منه مرة أخرى، أعلن الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى الحميات بدمنهور، إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية بعد تعافيه خلال الفترة الماضية.

وأشار مدير المستشفى -وفقًا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية- إلى ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بشكل أشد قسوة وحدة من أعراض إصابته الأولى فى أواخر مايو الماضي.

ونقلت الصحيفة -وفقًا لما نشره هواش على حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"- إمكانية إصابة المتعافين من فيروس كورونا مرة أخرى خلال فترة وجيزة، لافتًا إلى أن مناعة الشخص ضد الفيروس بعد شفائه منه لا تزيد على شهرين أو أقل، وأن الفيروس ينتقل بالهواء والرذاذ.

26 يوليو 2020 - 5 ذو الحجة 1441
12:55 AM

أشد قسوة وحدة من الأولى.. مدير مستشفى بمصر يعلن إصابته بـ"كورونا" للمرة الثانية

بعد تعافيه خلال الفترة الماضية.. مؤكدًا أن الفيروس ينتقل بالهواء والرذاذ

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,797

في الوقت الذي يتساءل فيه المصابون وغير المصابين بفيروس كورونا المستجد عن إمكانية عودة الفيروس للمتعافين منه مرة أخرى، أعلن الدكتور أحمد هواش، مدير مستشفى الحميات بدمنهور، إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية بعد تعافيه خلال الفترة الماضية.

وأشار مدير المستشفى -وفقًا لصحيفة "اليوم السابع" المصرية- إلى ظهور أعراض فيروس كورونا عليه بشكل أشد قسوة وحدة من أعراض إصابته الأولى فى أواخر مايو الماضي.

ونقلت الصحيفة -وفقًا لما نشره هواش على حسابه الشخصي على موقع "فيس بوك"- إمكانية إصابة المتعافين من فيروس كورونا مرة أخرى خلال فترة وجيزة، لافتًا إلى أن مناعة الشخص ضد الفيروس بعد شفائه منه لا تزيد على شهرين أو أقل، وأن الفيروس ينتقل بالهواء والرذاذ.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,351
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,009
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,584
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,172

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

بطاقة عمل لبائعة سعودية للبيع..!

ابتسام منصور القحطاني
الكهرباء.. والعداد الذكي..!

الكهرباء.. والعداد الذكي..!

ماجد الحربي
المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

المظلة القانونية للتجارة الإلكترونية العالمية

علي الفالح
ربـع مليار في ملعب..!!

ربـع مليار في ملعب..!!

محمد الصيـعري
صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

صاحب شغلتين فنان والثالثة مبدع..!

بدر الغامدي
ضياع البوصلة

ضياع البوصلة

مها عبدالله الحقباني
يبيع العسل بلسان خل...!

يبيع العسل بلسان خل...!

عبدالغني الشيخ
احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

احترام كل المهن يقود المجتمع للسعادة

حسن آل عمير
التعليم وأزمة كورونا

التعليم وأزمة كورونا

غسان محمد عسيلان
فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

فخ شركات الشحن و"صرقعة" مندوبي التوصيل

ابتسام منصور القحطاني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة