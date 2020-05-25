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"الصحة" : تسجيل 2235 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 74795

لبنان: 5 إصابات جديدة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 1119

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن التثبّت مخبرياً من خمس إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، جميعها من اللبنانيين الوافدين من الخارج، مما يرفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1119 إصابة.

وكشفت الوزارة، في تقريرها اليوم المتعلق بمستجدات إصابات الفيروس في لبنان، أنّه خلال الساعات الـ 24 الماضية، أجريت فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 760 شخصاً.

وأشار التقرير إلى استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 26 وفاة، وكذلك حالات الشفاء المخبري التي بقيت عند 688 حالة.

فيروس كورونا الجديد

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لبنان: 5 إصابات جديدة بكورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن التثبّت مخبرياً من خمس إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، جميعها من اللبنانيين الوافدين من الخارج، مما يرفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1119 إصابة.

وكشفت الوزارة، في تقريرها اليوم المتعلق بمستجدات إصابات الفيروس في لبنان، أنّه خلال الساعات الـ 24 الماضية، أجريت فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 760 شخصاً.

وأشار التقرير إلى استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 26 وفاة، وكذلك حالات الشفاء المخبري التي بقيت عند 688 حالة.

25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441
05:43 PM

لبنان: 5 إصابات جديدة بكورونا

ارتفاع العدد الإجمالي إلى 1119

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان عن التثبّت مخبرياً من خمس إصابات جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، جميعها من اللبنانيين الوافدين من الخارج، مما يرفع العدد التراكمي للإصابات إلى 1119 إصابة.

وكشفت الوزارة، في تقريرها اليوم المتعلق بمستجدات إصابات الفيروس في لبنان، أنّه خلال الساعات الـ 24 الماضية، أجريت فحوصات PCR الخاصة بالفيروس على 760 شخصاً.

وأشار التقرير إلى استقرار عدد الوفيات جرّاء الفيروس على 26 وفاة، وكذلك حالات الشفاء المخبري التي بقيت عند 688 حالة.

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