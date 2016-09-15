وزير الداخلية يتكفل بسداد ديون "خويتم الحارثي" ورفع إيقاف الخدمات عنه

"الحارثي" لـ"سبق": لفتة كريمة من "عبدالعزيز بن سعود" وغير مستغربة

أكّد خويتم بن سعد الحارثي، والد الطالب المتوفى "معتز"، لـ"سبق"، أن وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف؛ تكفّل بسداد ديونه ورفع إيقاف الخدمات عنه.

جاء ذلك بعد اتصال وزير الداخلية لتقديم واجب العزاء، وتوجيهه بزيارة مندوب للقاء "الحارثي" والبدء في إجراءات ديونه ورفع الإيقاف عنه.

وعَبّر "الحارثي" عن شكره لوزير الداخلية، واصفًا إياها باللفتة الكريمة وغير المستغربة منه، داعيًا الله أن يُعظّم له الأجر والمثوبة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته.