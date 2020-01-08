ايران تعلن مقتل جميع مَن كانوا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة

170 شخصاً تحطمت بهم "بوينج 737 " بعد إقلاعها من مطار الخميني

أعلن التلفزيون الإيراني مقتل جميع مَن كانوا على متن الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

وكانت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء قد ذكرت أن طائرة أوكرانية على متنها ما لا يقل عن 170 شخصاً تحطمت اليوم الأربعاء بسبب مشكلات فنية بعد إقلاعها من مطار الخميني في طهران.

وقال رضا جعفر زادة؛ وهو متحدث باسم هيئة الطيران المدني الإيرانية، للتلفزيون الحكومي، إن السلطات أرسلت فرق الإنقاذ إلى منطقة قريبة من المطار حيث تحطمت الطائرة وهي من طراز «بوينج 737» وتابعة لشركة الخطوط الجوية الأوكرانية.

وقال بير حسين كوليفاند؛ رئيس أجهزة الطوارئ الإيرانية للتلفزيون «الطائرة تحترق لكننا أرسلنا فرقاً. وقد نتمكّن من إنقاذ بعض الركاب».

وذكر جعفر زادة؛ أن عدد الركاب 170.

وقالت الوكالة إن المعلومات الأولية تشير إلى أن «الطائرة كانت متجهة إلى كييف. وكانت تقل 180 من الركاب وأفراد الطاقم».

وكانت وكالة أنباء فارس الإيرانية قد قالت، في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن طائرة بوينج 737 تابعة لشركة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية تحطمت بسبب مشكلات فنية بعد إقلاعها من مطار الإمام الخميني في إيران وعلى متنها 180 شخصاً.