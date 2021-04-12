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"شؤون الحرمين" تنفذ الصيانة الدورية للحجر الأسود

وفق أساليب حديثة ومتطورة.. بمتابعة "السديس"

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود، وفق أساليب حديثة ومتطورة بمتابعة من الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وقامت وكالة شؤون المسجد الحرام بالإشراف على المهمة التي أشرف على تنفيذ أعمال الصيانة فريق فني مؤهل، مع تحري أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وتستخدم الرئاسة أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة الكعبة المشرفة؛ نظراً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، من عناية واهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما.

الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"شؤون الحرمين" تنفذ الصيانة الدورية للحجر الأسود
سبق

نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود، وفق أساليب حديثة ومتطورة بمتابعة من الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وقامت وكالة شؤون المسجد الحرام بالإشراف على المهمة التي أشرف على تنفيذ أعمال الصيانة فريق فني مؤهل، مع تحري أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وتستخدم الرئاسة أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة الكعبة المشرفة؛ نظراً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، من عناية واهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
03:56 PM

"شؤون الحرمين" تنفذ الصيانة الدورية للحجر الأسود

وفق أساليب حديثة ومتطورة.. بمتابعة "السديس"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال الصيانة الدورية للحجر الأسود، وفق أساليب حديثة ومتطورة بمتابعة من الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس.

وقامت وكالة شؤون المسجد الحرام بالإشراف على المهمة التي أشرف على تنفيذ أعمال الصيانة فريق فني مؤهل، مع تحري أعلى معايير الدقة والجودة في الأداء والإنجاز خلال وقت قياسي لإنهاء المهمة مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية.

وتستخدم الرئاسة أحدث التقنيات وأفضل المواد بالمواصفات العالمية في تنفيذ أعمال صيانة الكعبة المشرفة؛ نظراً لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، من عناية واهتمام بالمسجد الحرام والمسجد النبوي وقاصديهما.

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