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"كورونا" يضرب "تويتر".. والشركة لموظفيها: لا تحضروا إلى المكاتب

مدير الموارد البشرية: نشجع على العمل من المنازل حرصًا على سلامتهم

بسبب مخاوف من تفشي فيروس "كورونا" المستجد، أمرت إدارة موقع "تويتر" عملاق التواصل الاجتماعي، موظفيها في كل من اليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، بعدم الحضور إلى المكاتب والعمل من المنزل.

وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، أن "تويتر" وجّه الأمر لموظفيه، الاثنين؛ بسبب القيود التي فرضتها سلطات الدول المذكورة سلفًا؛ في محاولة لمنع انتشار أكبر للفيروس.

وفي هونغ كونغ 98 إصابة وحالتا وفاة جراء "كورونا"، أما اليابان فلديها 254 إصابة و6 وفيات، وفي كوريا الجنوبية هناك 4812 إصابة و22 وفاة.

وقال مدير الموارد البشرية في "تويتر"، الذي يوظف نحو 4 آلاف شخص في أكثر من 35 دولة: إنه يشجعه كل موظفيه على العمل من منازلهم.

ووفق "سكاي نيوز" أضاف: "هدفنا الحد من انتشار محتمل لكورونا. نعمل بحذَرٍ وتَفَانٍ للحفاظ على صحة موظفينا".

وتابع الموظف الكبير في الشركة: "بالنسبة للموظفين الذين يفضلون العمل في المكتب أو الذين تتطلب وظائفهم ذلك؛ فإن المكاتب ستظل مفتوحة لهم".

وكان فيروس "كورونا" قد ظهر في أواخر ديسمبر الماضي بمدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي وسط الصين، قبل أن ينتشر في نحو 60 بلدًا.

فيروس كورونا الجديد موقع تويتر

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"كورونا" يضرب "تويتر".. والشركة لموظفيها: لا تحضروا إلى المكاتب
سبق

بسبب مخاوف من تفشي فيروس "كورونا" المستجد، أمرت إدارة موقع "تويتر" عملاق التواصل الاجتماعي، موظفيها في كل من اليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، بعدم الحضور إلى المكاتب والعمل من المنزل.

وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، أن "تويتر" وجّه الأمر لموظفيه، الاثنين؛ بسبب القيود التي فرضتها سلطات الدول المذكورة سلفًا؛ في محاولة لمنع انتشار أكبر للفيروس.

وفي هونغ كونغ 98 إصابة وحالتا وفاة جراء "كورونا"، أما اليابان فلديها 254 إصابة و6 وفيات، وفي كوريا الجنوبية هناك 4812 إصابة و22 وفاة.

وقال مدير الموارد البشرية في "تويتر"، الذي يوظف نحو 4 آلاف شخص في أكثر من 35 دولة: إنه يشجعه كل موظفيه على العمل من منازلهم.

ووفق "سكاي نيوز" أضاف: "هدفنا الحد من انتشار محتمل لكورونا. نعمل بحذَرٍ وتَفَانٍ للحفاظ على صحة موظفينا".

وتابع الموظف الكبير في الشركة: "بالنسبة للموظفين الذين يفضلون العمل في المكتب أو الذين تتطلب وظائفهم ذلك؛ فإن المكاتب ستظل مفتوحة لهم".

وكان فيروس "كورونا" قد ظهر في أواخر ديسمبر الماضي بمدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي وسط الصين، قبل أن ينتشر في نحو 60 بلدًا.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
10:30 AM

"كورونا" يضرب "تويتر".. والشركة لموظفيها: لا تحضروا إلى المكاتب

مدير الموارد البشرية: نشجع على العمل من المنازل حرصًا على سلامتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بسبب مخاوف من تفشي فيروس "كورونا" المستجد، أمرت إدارة موقع "تويتر" عملاق التواصل الاجتماعي، موظفيها في كل من اليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، بعدم الحضور إلى المكاتب والعمل من المنزل.

وأوضحت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية، أن "تويتر" وجّه الأمر لموظفيه، الاثنين؛ بسبب القيود التي فرضتها سلطات الدول المذكورة سلفًا؛ في محاولة لمنع انتشار أكبر للفيروس.

وفي هونغ كونغ 98 إصابة وحالتا وفاة جراء "كورونا"، أما اليابان فلديها 254 إصابة و6 وفيات، وفي كوريا الجنوبية هناك 4812 إصابة و22 وفاة.

وقال مدير الموارد البشرية في "تويتر"، الذي يوظف نحو 4 آلاف شخص في أكثر من 35 دولة: إنه يشجعه كل موظفيه على العمل من منازلهم.

ووفق "سكاي نيوز" أضاف: "هدفنا الحد من انتشار محتمل لكورونا. نعمل بحذَرٍ وتَفَانٍ للحفاظ على صحة موظفينا".

وتابع الموظف الكبير في الشركة: "بالنسبة للموظفين الذين يفضلون العمل في المكتب أو الذين تتطلب وظائفهم ذلك؛ فإن المكاتب ستظل مفتوحة لهم".

وكان فيروس "كورونا" قد ظهر في أواخر ديسمبر الماضي بمدينة ووهان عاصمة مقاطعة خوبي وسط الصين، قبل أن ينتشر في نحو 60 بلدًا.

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