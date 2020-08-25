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أمير الباحة يدشن ملتقى إدارة السمعة وبناء الثقة للقطاع غير الربحي

يسلط الضوء على مؤسسات القطاع الثالث وأهمية صورتها الذهنية

دشن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه اليوم, عبر الاتصال المرئي, ملتقى إدارة السمعة وبناء الثقة للقطاع غير الربحي، الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق بن محمد الشايق، أن الملتقى متخصص لقيادات المنظمات غير الربحية, ويهدف إلى تعزيز بناء هوية الجمعيات والمؤسسات الخيرية و إدارة العلاقات والسمعة بما يحقق الشراكة المجتمعية, كما يهدف إلى بناء الصورة الذهنية وتعزيز الثقة المجتمعية تجاه المنظمات غير الربحية, ومشاريعها.

وقال: الملتقى يسلط الضوء على مؤسسات القطاع الثالث ويبين أهمية إدارة سمعتها وتقوية الصورة الذهنية عنها لكي يؤمن المجتمع بالعمل غير الربحي، ويزرع الثقة في مؤسساته، وبذلك تستطيع الجمعيات والمؤسسات البقاء والعطاء بكل دقة واحترافية.

وأشاد أمير الباحة بملتقى إدارة السمعة وبناء الثقة للقطاع غير الربحي, متمنيًا أن تكون ثمرات هذا الملتقى تعود بالنفع والفائدة على الجميع، مؤكدًا على ضرورة الخروج من هذا الملتقى بتوصيات تسهم في نجاح هذا العمل، مثمناً ما يقوم به مركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة من جهود مميزة في تنظيم مثل هذه اللقاءات، متمنياً للجميع التوفيق لخدمة المنطقة وأهلها.

من جهته، أعرب مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بالغ شكره وامتنانه لأمير المنطقة على دعمه ومتابعته الدائمة لأعمال فرع الوزارة بالمنطقة وحرصه على كل ما فيه فائدة للمنطقة وأهلها.

الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الباحة يدشن ملتقى إدارة السمعة وبناء الثقة للقطاع غير الربحي
سبق

دشن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه اليوم, عبر الاتصال المرئي, ملتقى إدارة السمعة وبناء الثقة للقطاع غير الربحي، الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق بن محمد الشايق، أن الملتقى متخصص لقيادات المنظمات غير الربحية, ويهدف إلى تعزيز بناء هوية الجمعيات والمؤسسات الخيرية و إدارة العلاقات والسمعة بما يحقق الشراكة المجتمعية, كما يهدف إلى بناء الصورة الذهنية وتعزيز الثقة المجتمعية تجاه المنظمات غير الربحية, ومشاريعها.

وقال: الملتقى يسلط الضوء على مؤسسات القطاع الثالث ويبين أهمية إدارة سمعتها وتقوية الصورة الذهنية عنها لكي يؤمن المجتمع بالعمل غير الربحي، ويزرع الثقة في مؤسساته، وبذلك تستطيع الجمعيات والمؤسسات البقاء والعطاء بكل دقة واحترافية.

وأشاد أمير الباحة بملتقى إدارة السمعة وبناء الثقة للقطاع غير الربحي, متمنيًا أن تكون ثمرات هذا الملتقى تعود بالنفع والفائدة على الجميع، مؤكدًا على ضرورة الخروج من هذا الملتقى بتوصيات تسهم في نجاح هذا العمل، مثمناً ما يقوم به مركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة من جهود مميزة في تنظيم مثل هذه اللقاءات، متمنياً للجميع التوفيق لخدمة المنطقة وأهلها.

من جهته، أعرب مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بالغ شكره وامتنانه لأمير المنطقة على دعمه ومتابعته الدائمة لأعمال فرع الوزارة بالمنطقة وحرصه على كل ما فيه فائدة للمنطقة وأهلها.

25 أغسطس 2020 - 6 محرّم 1442
02:35 PM

أمير الباحة يدشن ملتقى إدارة السمعة وبناء الثقة للقطاع غير الربحي

يسلط الضوء على مؤسسات القطاع الثالث وأهمية صورتها الذهنية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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دشن الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه اليوم, عبر الاتصال المرئي, ملتقى إدارة السمعة وبناء الثقة للقطاع غير الربحي، الذي ينظمه فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة شايق بن محمد الشايق، أن الملتقى متخصص لقيادات المنظمات غير الربحية, ويهدف إلى تعزيز بناء هوية الجمعيات والمؤسسات الخيرية و إدارة العلاقات والسمعة بما يحقق الشراكة المجتمعية, كما يهدف إلى بناء الصورة الذهنية وتعزيز الثقة المجتمعية تجاه المنظمات غير الربحية, ومشاريعها.

وقال: الملتقى يسلط الضوء على مؤسسات القطاع الثالث ويبين أهمية إدارة سمعتها وتقوية الصورة الذهنية عنها لكي يؤمن المجتمع بالعمل غير الربحي، ويزرع الثقة في مؤسساته، وبذلك تستطيع الجمعيات والمؤسسات البقاء والعطاء بكل دقة واحترافية.

وأشاد أمير الباحة بملتقى إدارة السمعة وبناء الثقة للقطاع غير الربحي, متمنيًا أن تكون ثمرات هذا الملتقى تعود بالنفع والفائدة على الجميع، مؤكدًا على ضرورة الخروج من هذا الملتقى بتوصيات تسهم في نجاح هذا العمل، مثمناً ما يقوم به مركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة من جهود مميزة في تنظيم مثل هذه اللقاءات، متمنياً للجميع التوفيق لخدمة المنطقة وأهلها.

من جهته، أعرب مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن بالغ شكره وامتنانه لأمير المنطقة على دعمه ومتابعته الدائمة لأعمال فرع الوزارة بالمنطقة وحرصه على كل ما فيه فائدة للمنطقة وأهلها.

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