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الجيش العراقي يداهم مخبأ لـ"داعش" غربي البلاد

ضبط أسلحة متنوعة

داهمت القوات الأمنية العراقية، مخبأ لتنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة مخيريجة في محافظة الرمادي غربي العراق، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم (الأحد).

وأوضحت الوزارة أن الاستخبارات العسكرية وقوة من الفرقة العاشرة نفذتا عملية نوعية على وكر لعناصر "داعش".

وأضافت أن العملية أسفرت عن ضبط قاذفة آر بي جيه، و10 صواريخ متنوعة، و3 حشوات و2 قنبرة هاون عيار 120 و60 ملم، بالإضافة إلى بازوكة حرارية.

القوات الأمنية العراقية تنظيم داعش الإرهابي

الرئيسية/ أخبار العالم

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الجيش العراقي يداهم مخبأ لـ"داعش" غربي البلاد
سبق

داهمت القوات الأمنية العراقية، مخبأ لتنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة مخيريجة في محافظة الرمادي غربي العراق، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم (الأحد).

وأوضحت الوزارة أن الاستخبارات العسكرية وقوة من الفرقة العاشرة نفذتا عملية نوعية على وكر لعناصر "داعش".

وأضافت أن العملية أسفرت عن ضبط قاذفة آر بي جيه، و10 صواريخ متنوعة، و3 حشوات و2 قنبرة هاون عيار 120 و60 ملم، بالإضافة إلى بازوكة حرارية.

16 أغسطس 2020 - 26 ذو الحجة 1441
03:41 PM

الجيش العراقي يداهم مخبأ لـ"داعش" غربي البلاد

ضبط أسلحة متنوعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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داهمت القوات الأمنية العراقية، مخبأ لتنظيم "داعش" الإرهابي، في منطقة مخيريجة في محافظة الرمادي غربي العراق، بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم (الأحد).

وأوضحت الوزارة أن الاستخبارات العسكرية وقوة من الفرقة العاشرة نفذتا عملية نوعية على وكر لعناصر "داعش".

وأضافت أن العملية أسفرت عن ضبط قاذفة آر بي جيه، و10 صواريخ متنوعة، و3 حشوات و2 قنبرة هاون عيار 120 و60 ملم، بالإضافة إلى بازوكة حرارية.

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