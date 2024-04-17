الهفوف تتصدر مدن الشرقية بإصابات كورونا.. سجلت 35 حالة

60 إصابة بالفيروس بالمنطقة اليوم.. والدمام 18 حالة والجبيل 4 حالات

سجلت محافظات المنطقة الشرقية اليوم 60 حالة مصابة بفيروس كورونا؛ حيث تَصَدّرت مدينة الهفوف عدد الإصابات بـ35 إصابة، والدمام 18 إصابة، والجبيل 4 إصابات، والخبر إصابتان، ورأس تنور حالة واحدة فقط.

فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات بالهفوف 203 حالات، وتعافت 15 حالة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد آل عبدالعالي، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 7142 حالة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول تطورات كورونا، أن المسح النشط ساهم باكتشاف نصف الحالات المسجلة مؤخرًا.