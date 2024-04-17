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الهفوف تتصدر مدن الشرقية بإصابات كورونا.. سجلت 35 حالة

60 إصابة بالفيروس بالمنطقة اليوم.. والدمام 18 حالة والجبيل 4 حالات

سجلت محافظات المنطقة الشرقية اليوم 60 حالة مصابة بفيروس كورونا؛ حيث تَصَدّرت مدينة الهفوف عدد الإصابات بـ35 إصابة، والدمام 18 إصابة، والجبيل 4 إصابات، والخبر إصابتان، ورأس تنور حالة واحدة فقط.

فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات بالهفوف 203 حالات، وتعافت 15 حالة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد آل عبدالعالي، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 7142 حالة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول تطورات كورونا، أن المسح النشط ساهم باكتشاف نصف الحالات المسجلة مؤخرًا.

الهفوف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الهفوف تتصدر مدن الشرقية بإصابات كورونا.. سجلت 35 حالة
سبق

سجلت محافظات المنطقة الشرقية اليوم 60 حالة مصابة بفيروس كورونا؛ حيث تَصَدّرت مدينة الهفوف عدد الإصابات بـ35 إصابة، والدمام 18 إصابة، والجبيل 4 إصابات، والخبر إصابتان، ورأس تنور حالة واحدة فقط.

فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات بالهفوف 203 حالات، وتعافت 15 حالة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد آل عبدالعالي، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 7142 حالة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول تطورات كورونا، أن المسح النشط ساهم باكتشاف نصف الحالات المسجلة مؤخرًا.

17 إبريل 2020 - 24 شعبان 1441
05:06 PM

الهفوف تتصدر مدن الشرقية بإصابات كورونا.. سجلت 35 حالة

60 إصابة بالفيروس بالمنطقة اليوم.. والدمام 18 حالة والجبيل 4 حالات

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حامد العلي - الدمام
1
8,069

سجلت محافظات المنطقة الشرقية اليوم 60 حالة مصابة بفيروس كورونا؛ حيث تَصَدّرت مدينة الهفوف عدد الإصابات بـ35 إصابة، والدمام 18 إصابة، والجبيل 4 إصابات، والخبر إصابتان، ورأس تنور حالة واحدة فقط.

فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات بالهفوف 203 حالات، وتعافت 15 حالة.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد آل عبدالعالي، اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة في المملكة ارتفع إلى 7142 حالة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحافي اليومي حول تطورات كورونا، أن المسح النشط ساهم باكتشاف نصف الحالات المسجلة مؤخرًا.

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