وصف البابا فرنسيس، استخدام الطاقة الذرّية لأغراض عسكرية بـ"الجريمة"، لدى وصوله اليوم (الأحد) إلى هيروشيما، المدينة اليابانية التي تعرّضت عام 1945 لأول هجوم نووي في التاريخ. وقال البابا في كلمة ألقاها من "نصب السلام" المقام في المدينة: "إن استخدام الطاقة الذرّية لأغراض عسكرية يشكّل اليوم أكثر من أي وقت مضى، جريمةً، ليس بحق الإنسان وكرامته فحسب، بل بحق أي مستقبل ممكن لبيتنا المشترك"، وفقًا لـ"فرانس 24". وأضاف: "في أقلّ من لحظة، الْتَهَمَ ثقب أسود من الدمار والموت كلَّ شيء، لا نزال من هوة الصمت هذه نسمع صراخ أولئك الذين رحلوا". وجعل البابا الدعوةَ لعالم دون أسلحة نووية، المحورَ الأساسي لزيارته المستمرة لأربعة أيام لليابان؛ إذ بدأها من المدينتين اللتين تعدّان الشاهدَ الأبرز في العالم على فظائع السلاح النووي. وجاءت زيارته إلى هيروشيما بعد محطة تشكل رمزية مهمة في مدينة ناغازاكي؛ حيث هاجم جميع أنواع الأسلحة النووية، بما في ذلك استخدامها كوسيلة ردع. وقُتل 140 ألف شخص على الأقل بعدما ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على هيروشيما عام 1945، بينما راح 74 ألفًا ضحية قنبلة ثانية أُلقيت على ناغازاكي بعد ثلاثة أيام.

البابا فرنسيس من هيروشيما: استخدام الطاقة الذرية لأغراض عسكرية جريمة صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2019-11-24 وصف البابا فرنسيس، استخدام الطاقة الذرّية لأغراض عسكرية بـ"الجريمة"، لدى وصوله اليوم (الأحد) إلى هيروشيما، المدينة اليابانية التي تعرّضت عام 1945 لأول هجوم نووي في التاريخ.



وقال البابا في كلمة ألقاها من "نصب السلام" المقام في المدينة: "إن استخدام الطاقة الذرّية لأغراض عسكرية يشكّل اليوم أكثر من أي وقت مضى، جريمةً، ليس بحق الإنسان وكرامته فحسب، بل بحق أي مستقبل ممكن لبيتنا المشترك"، وفقًا لـ"فرانس 24".



وأضاف: "في أقلّ من لحظة، الْتَهَمَ ثقب أسود من الدمار والموت كلَّ شيء، لا نزال من هوة الصمت هذه نسمع صراخ أولئك الذين رحلوا".



وجعل البابا الدعوةَ لعالم دون أسلحة نووية، المحورَ الأساسي لزيارته المستمرة لأربعة أيام لليابان؛ إذ بدأها من المدينتين اللتين تعدّان الشاهدَ الأبرز في العالم على فظائع السلاح النووي.



وجاءت زيارته إلى هيروشيما بعد محطة تشكل رمزية مهمة في مدينة ناغازاكي؛ حيث هاجم جميع أنواع الأسلحة النووية، بما في ذلك استخدامها كوسيلة ردع.



وقُتل 140 ألف شخص على الأقل بعدما ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على هيروشيما عام 1945، بينما راح 74 ألفًا ضحية قنبلة ثانية أُلقيت على ناغازاكي بعد ثلاثة أيام.

24 نوفمبر 2019 - 27 ربيع الأول 1441 05:07 PM

البابا فرنسيس من هيروشيما: استخدام الطاقة الذرية لأغراض عسكرية جريمة اتخذ الدعوة لعالم بلا أسلحة نووية محورًا لزيارته إلى اليابان





A A A





0 مشاركة

وصف البابا فرنسيس، استخدام الطاقة الذرّية لأغراض عسكرية بـ"الجريمة"، لدى وصوله اليوم (الأحد) إلى هيروشيما، المدينة اليابانية التي تعرّضت عام 1945 لأول هجوم نووي في التاريخ.



وقال البابا في كلمة ألقاها من "نصب السلام" المقام في المدينة: "إن استخدام الطاقة الذرّية لأغراض عسكرية يشكّل اليوم أكثر من أي وقت مضى، جريمةً، ليس بحق الإنسان وكرامته فحسب، بل بحق أي مستقبل ممكن لبيتنا المشترك"، وفقًا لـ"فرانس 24".



وأضاف: "في أقلّ من لحظة، الْتَهَمَ ثقب أسود من الدمار والموت كلَّ شيء، لا نزال من هوة الصمت هذه نسمع صراخ أولئك الذين رحلوا".



وجعل البابا الدعوةَ لعالم دون أسلحة نووية، المحورَ الأساسي لزيارته المستمرة لأربعة أيام لليابان؛ إذ بدأها من المدينتين اللتين تعدّان الشاهدَ الأبرز في العالم على فظائع السلاح النووي.



وجاءت زيارته إلى هيروشيما بعد محطة تشكل رمزية مهمة في مدينة ناغازاكي؛ حيث هاجم جميع أنواع الأسلحة النووية، بما في ذلك استخدامها كوسيلة ردع.



وقُتل 140 ألف شخص على الأقل بعدما ألقت الولايات المتحدة قنبلة ذرية على هيروشيما عام 1945، بينما راح 74 ألفًا ضحية قنبلة ثانية أُلقيت على ناغازاكي بعد ثلاثة أيام.