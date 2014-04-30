"المشيطي" يكشف عن توجه وزارة البيئة لتحقيق تحوّل استراتيجي يخدم الفروع

زار حائل ودشن المبنى الجديد لفرع الوزارة ببقعاء والذي تُقَدّر قيمته بـ١٦ مليون ريال

كشف نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، عن توجّه الوزارة الحثيث ضمن مبادراتها وبرامجها الخاصة بتطوير قطاعاتها؛ لتحقيق تحول استراتيجي تطويري يخدم فروع الوزارة في جميع المناطق؛ وذلك من خلال المضيّ قدماً، والسعي لخلق فرص استثمارية مناسبة بحسب الميز النسبية في كل منطقة وبما يحقق رؤية المملكة 2030.

ونوّه "المشيطي" بالدعم المستمر من حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- للإسهام في تقديم الخدمات التي تلامس احتياجات المواطنين.

جاء ذلك، عَقِب زيارة نائب الوزير لمنطقة حائل، وتدشينه لمبنى فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة والعيادة البيطرية بمحافظة بقعاء، بحضور محافظ بقعاء سعد بن مبارك التركي، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة المهندس أحمد الشدوخي؛ حيث قام "المشيطي" بجولة تفقدية داخل مرافق المبنى الذي تُقَدّر مساحته بـ١٠٠٠٠ متر مربع، وبميزانية تصل إلى ١٦ مليون ريال، واستمع لشرح مفصل عن مكونات المبنى والأقسام والإدارات والوحدات التي يضمها المبنى، وشاهد والضيوف المجسم المخصص لتصميم المبنى.

وعبّر "المشيطي" عن سعادته بما شاهده من عمل دؤوب وحراك لإنجاز العمل؛ موضحاً أن المبنى الجديد للفرع؛ سيكون إضافة تُسهم في تقديم الخدمات للمواطنين بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وقام نائب الوزير -يرافقه وكيل الوزارة للتخطيط والميزانية عبدالرحمن الزغيبي- بزيارة لفرع الوزارة بمنطقة حائل، والْتقى مدير الفرع المهندس أحمد الشدوخي وموظفي الفرع، واطلع على سير العمل، كما قام بزيارة المعرض الزراعي، وإدارة الثروة الحيوانية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، والمختبر التشخيصي البيطري، ومركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، ومكتب الخدمات الزراعية، واطلع على سير عمل نظام سجل، كما عقد اجتماعاً مع مديري الفروع والوحدات البيطرية في منطقة حائل، وحثهم على بذل المزيد من التحسين والتطوير.