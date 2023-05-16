إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. عودة 103 مواطنين سعوديين من الفلبين
ودّعهم السفير "البصيري" وموظفو السفارة
غادر 103 من المواطنين السعوديين، جمهورية الفلبين، وعادوا إلى بلادهم سالمين.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وبمتابعة من وزير الخارجية.
وكان في وداع المواطنين السفير الدكتور عبدالله البصيري وموظفو السفارة.
وقبل أسابيع، غادر الفلبين 169 مواطناً، ثم في رجب الماضي عند تعليق الطيران غادر الفلبين 370 سعودياً؛ في ظل جهود ومتابعة من السفارة.
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إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. عودة 103 مواطنين سعوديين من الفلبين
بدر العتيبي
سبق
2020-05-16
غادر 103 من المواطنين السعوديين، جمهورية الفلبين، وعادوا إلى بلادهم سالمين.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وبمتابعة من وزير الخارجية.
وكان في وداع المواطنين السفير الدكتور عبدالله البصيري وموظفو السفارة.
وقبل أسابيع، غادر الفلبين 169 مواطناً، ثم في رجب الماضي عند تعليق الطيران غادر الفلبين 370 سعودياً؛ في ظل جهود ومتابعة من السفارة.
16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
04:14 PM
إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. عودة 103 مواطنين سعوديين من الفلبين
ودّعهم السفير "البصيري" وموظفو السفارة
غادر 103 من المواطنين السعوديين، جمهورية الفلبين، وعادوا إلى بلادهم سالمين.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وبمتابعة من وزير الخارجية.
وكان في وداع المواطنين السفير الدكتور عبدالله البصيري وموظفو السفارة.
وقبل أسابيع، غادر الفلبين 169 مواطناً، ثم في رجب الماضي عند تعليق الطيران غادر الفلبين 370 سعودياً؛ في ظل جهود ومتابعة من السفارة.