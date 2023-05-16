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"الصحة" : تسجيل 2840 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 52016

إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. عودة 103 مواطنين سعوديين من الفلبين

ودّعهم السفير "البصيري" وموظفو السفارة

غادر 103 من المواطنين السعوديين، جمهورية الفلبين، وعادوا إلى بلادهم سالمين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وبمتابعة من وزير الخارجية.

وكان في وداع المواطنين السفير الدكتور عبدالله البصيري وموظفو السفارة.

وقبل أسابيع، غادر الفلبين 169 مواطناً، ثم في رجب الماضي عند تعليق الطيران غادر الفلبين 370 سعودياً؛ في ظل جهود ومتابعة من السفارة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. عودة 103 مواطنين سعوديين من الفلبين
سبق

غادر 103 من المواطنين السعوديين، جمهورية الفلبين، وعادوا إلى بلادهم سالمين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وبمتابعة من وزير الخارجية.

وكان في وداع المواطنين السفير الدكتور عبدالله البصيري وموظفو السفارة.

وقبل أسابيع، غادر الفلبين 169 مواطناً، ثم في رجب الماضي عند تعليق الطيران غادر الفلبين 370 سعودياً؛ في ظل جهود ومتابعة من السفارة.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
04:14 PM

إنفاذاً لتوجيهات القيادة.. عودة 103 مواطنين سعوديين من الفلبين

ودّعهم السفير "البصيري" وموظفو السفارة

A A A
بدر العتيبي - الرياض
0
1,662

غادر 103 من المواطنين السعوديين، جمهورية الفلبين، وعادوا إلى بلادهم سالمين.

جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات مقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وبمتابعة من وزير الخارجية.

وكان في وداع المواطنين السفير الدكتور عبدالله البصيري وموظفو السفارة.

وقبل أسابيع، غادر الفلبين 169 مواطناً، ثم في رجب الماضي عند تعليق الطيران غادر الفلبين 370 سعودياً؛ في ظل جهود ومتابعة من السفارة.

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